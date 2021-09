Project Magnum – Trailer zum (noch) namenlosen Loot-Shooter

Unter dem Arbeitstitel “Project Magnum” hat der südkoreanische Publisher Nexon Korea bereits vor einigen Wochen einen neuen Loot-Shooter angekündigt. Nun gibt es einen Trailer zum (noch) namenlosen Projekt.

Bisher war es wirklich schwer, sich etwas unter dem Projekt-Namen des Publishers Nexon Korea vorzustellen. Mit dem kürzlich veröffentlichten Trailer wird die Sache allerdings so langsam handfest und uns gefällt, was wir hier sehen.

Project Magnum – ein Loot-Shooter mit RPG-Elementen

Bei dem noch namenlosen Schmuckstück handelt es sich wohl um eine Mischung aus RPG und Third-Person-Shooter, der nicht nur mit einer gigantischen Grafik bestechen soll, sondern auch einzigartige Charaktere mit sich bringt.

Ähnlich wie bei Outriders kämpft Ihr Euch durch eine SCI-FI-Welt, in der Ihr allein oder im Team gegen Computer-Gegner antretet. Dabei kommen Euch auch wirklich gigantische Boss-Gegner in die Quere, die es in actionreichen Kämpfen zu besiegen gilt. Dabei stehen Euch allerhand Waffen und Fähigkeiten zur Verfügung, mit denen Ihr Euch im Kampf behauptet.

Damit Ihr Euch ein eigenes Bild machen könnt, haben wir hier den aktuellen Trailer zu bestaunen:



Das bisherige Feedback der Zuschauer soll überwiegend positiver Natur sein. Und dem können wir uns bisher nur anschließen. Optisch überzeugt der Trailer und die darin gezeigten Szenen versprechen ein actionreiches Game.

Wann und auf welchen Plattformen soll das Game erscheinen?

Ihr habt es Euch sicher schon gedacht. Da bisher noch nicht einmal der Name des Loot-Shooter-RPGs bekannt ist, können wir Euch zu einem möglichen Veröffentlichungsdatum leider noch nicht viel sagen.

Was wir allerdings mit Sicherheit sagen können ist, dass sich das Project Magnum für Konsolen und PC in der Entwicklung befindet. Eine Veröffentlichung in den wichtigsten Regionen weltweit wurde ebenfalls angekündigt.

Auch wenn noch nicht viele Informationen vorliegen, könnte es sich hier um ein wirklich interessantes PVE-Game handeln. Wir werden auf jeden Fall ein Auge darauf haben und Euch selbstverständlich sofort Bericht erstatten, sobald uns hierzu Neuigkeiten vorliegen.

Quelle: PlayStation/YouTube