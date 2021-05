Next Level – Gaming-Event mit Marius Angeschrien

Digitale, immersive Erlebnisse sind das, wonach sich Gamer in Videospielen sehen. Mit Next Level hebt Content Creator Marius Angeschrien immersives Gaming auf die nächste Stufe. Unterstützung findet er mit Xbox Game Pass und Microsoft Surface. Seid im Livestream am Sonntag, den 2. Mai um 14:00 Uhr dabei, wenn Marius im Next Level-Event 24 Content Creator zu einem außergewöhnlichen, immersiven Hindernisparcours herausfordert und in bekannte Spielewelten des Xbox Game Pass entführt.

The Next Level

In einer weitläufigen Halle baut der YouTuber mit Macher-Mentalität einen gewaltigen Hindernisparcours auf. Diese müssen später die bekannten Content Creator in Teams absolvieren. Dabei immer die Bestzeit im Blick. Der Clou an der Sache: Die Teilnehmer erleben einen immersiven Hindernisparcours aus den Themenwelten beliebter Xbox Game Pass-Titel, in dem die reale Welt eins wird mit digitalen Umgebungen.

Mithilfe der Verschmelzung von virtueller und realer Welt erkunden die Teams liebevoll gestaltete Strecken. Allesamt im Stil des Schrumpf-Abenteuers Grounded, der Piratenwelt von Sea of Thieves, dem intergalaktischen Krimi-Multiplayer Among Us und den historischen Burgen von Age of Empires II: Definitive Edition.

Noch mehr Einzelheiten zur Veranstaltung gibt es im umfassenden Post auf Xbox Wire DACH.

Video von Marius Angeschrien zum Event.



Quelle: Xbox