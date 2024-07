Sicher und komfortabel durch die Stadt – der NAVEE S65D

NAVEE, ein junger und innovativer Anbieter für E-Scooter und E-Bikes, kommt nun mit dem S65D E-Scooter auf den deutschen Markt. Mit dem futuristischen Neuzugang verspricht NAVEE komfortablen und sicheren Fahrspaß auf höchstem Niveau. Dank der Doppelfederung an der Vorderachse bietet der E-Scooter auch in unwegsamem Gelände hohe Stabilität und Sicherheit. Durch den leistungsstarken Akku und effizienter Rekuperation ist der S65D eine praktische und umweltschonende Alternative für den Stadtverkehr.

Mit seinem 900 W starken Motor erreicht der NAVEE S65D problemlos eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 20 km/h (abgeriegelt) und meistert auch steile Steigungen von bis zu 22 %. Durch die Hochleistungsbatterie (36 V, 15 Ah) und das fortschrittliche Energiemanagementsystem sind stattliche Reichweiten von bis zu 65 Kilometern möglich. In 8 Stunden ist der Akku wieder voll aufgeladen. Die schlauchlosen 10-Zoll-Gummi-Reifen bieten eine hervorragende Stoßdämpfung und sicheres Vorankommen. Denn selbst bei einem eingefahrenen Nagel kann die Fahrt dank des selbstdichtenden Designs einfach weitergehen. Zusätzlich verfügen sowohl die Vorder- als auch die Hinterachse über eine Doppelfederung. Um auch sicher zum Stehen zu kommen, ist die Vorderachse mit einer Trommelbremse und die Hinterachse mit einem E-ABS-System ausgerüstet. Dank Rekuperation kann stets ein Teil der Bremsenergie in den Akku zurückgeführt werden. Um auch Nachts das extra Maß an Sicherheit zu bieten, verfügt der E-Scooter über integrierte Abbiegelichter, sowie über Front- und Rückleuchten.

Im Zentrum des NAVEE S65D stehen ergonomisches Design und Fahrkomfort. Großzügige Produktabmessungen und ein 20 cm breites Trittbrett sorgen für Freiraum und einen sicheren, aufrechten Stand. Das Eigengewicht beträgt 27 kg und die maximale Nutzlast liegt bei 120 kg. Dank eines intelligenten Klappmechanismus kann man den E-Scooter leicht zusammenfalten und so platzsparend verstauen. Eine IP55-Zertifizierung macht den Scooter zudem widerstandsfähig gegen Staub und Wasser.

Als Nutzerinterface bietet der E-Scooter ein multifunktionales 4-Zoll-Display. Dieses zeigt auf den ersten Blick wichtige Daten, wie zum Beispiel die Geschwindigkeit und den Akkuladezustand an. Darüber hinaus gibt es noch eine Smartphone-App mit der weitere Informationen abgerufen und Einstellungen vorgenommen werden können. So gibt es zum Beispiel ein elektronisches Schloss, Lichteinstellungen, Reichweitenübersicht und vieles mehr.

Weitere Details finden sich bei NAVEE.

Preis und Verfügbarkeit:

Der NAVEE S65D ist in Deutschland ab sofort zu einem UVP von 749,00 € sowohl online als auch im stationären Handel erhältlich.