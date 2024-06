Anlässlich der Veröffentlichung von Paper Mario – Die Legende vom Äonentor möchten wir Euch einmal die gesamte Spielreihe um Paper Mario – Von den Anfängen bis heute etwas genauer vorstellen. Darüber hinaus zeigen wir Euch auch nochmals die konkreten Unterschiede zwischen dem Originalspiel aus dem Jahr 2004 und dem aktuellen Remake zu Paper Mario – Die Legende vom Äonentor auf.

Paper Mario – von den Anfängen bis heute

Geplant war ursprünglich eine Fortsetzung zu Super Mario RPG (1996 – SNES). Allerdings wollte Kensuke Tanabe, der bei Nintendo u. a. für die Kooperation mit Intelligent Systems verantwortlich ist, dem Spiel unterschiedliche Genre- und Kern-Gameplay-Elemente hinzufügen. Dies führte letztlich zur Entstehung des Genre-Mix der Paper Mario-Reihe, die sich insgesamt zwischen Rollenspiel und Action-Adventure mit Puzzle-Elementen bewegt.

Sei es der außergewöhnliche Papier-Look, der abwechslungsreiche Genre-Mix oder die einzigartige Erzählweise: die Spielreihe hatte von Anfang an viele Fans und die Spiele selbst heimsten im Lauf der Zeit auch immer wieder Höchstwertungen seitens der Kritiker ein. Als beliebtester Teil der Reihe gilt nach wie vor Paper Mario: Die Legende vom Äonentor, insbesondere wegen des ausgeprägten RPG-Kampfsystems. So sind bei den jüngeren Spielen der Reihe die größten Kritikpunkte die Verwässerung oder gar das komplette Weglassen dieses wichtigen Spielelements.

Die Spiele



Paper Mario (2000)

Der erste Teil der Reihe startet mit der Entführung von Prinzessin Peach durch den Erzbösewicht Bowser. Außerdem eignet sich der Oberschurke auch noch den Sternenstab sowie die sieben Sternengeister an, die ihn unbesiegbar machen sollen. Mario muss also die Prinzessin sowie die gefangenen Sternengeister befreien, um so das gesamte Pilzkönigreich zu retten.

Paper Mario erschien im Jahr 2000 (Japan) bzw. 2001 (weltweit) für das Nintendo 64. 2007 konnten Wii-Spieler, 2015 Wii-U-Spieler via Virtual Console das Abenteuer erneut erleben. Seit 2021 ist Paper Mario auch im Online-Dienst Nintendo Switch Online enthalten.

Paper Mario: Die Legende vom Äonentor (2004)

Peach erhält auf einer Reise in Rohlingen eine Schatzkarte und bittet Mario ihr bei der Suche nach dem Schatz zu helfen. Als Mario in Rohlingen eintrifft, ist Peach verschwunden. So macht sich Mario selbst auf die Schatzsuche, auch um so eventuell eine Spur der Prinzessin zu finden. Er findet das Äonentor, welches sich nur durch sieben Kristallsterne öffnen lässt. Doch es gibt auch eine große feindliche Macht, die sich ebenfalls auf der Suche nach den Kristallsternen dem Klempner in den Weg stellen.

Paper Mario: Die Legende vom Äonentor erschien 2004 für den GameCube.



Super Paper Mario (2007)

Der Bösewicht Graf Bleck beschwört das Chaosherz um das Universum zu zerstören und es nach seiner Vorstellung neu zu errichten. Gemeinsam mit Peach, Luigi und Bowser sowie einer neuen Verbündeten Tippi macht Mario sich auf, die acht reinen Herzen zu sammeln und so den Grafen aufzuhalten.

Super Paper Mario kam 2007 für die Wii heraus.

Das Gameplay erfuhr eine komplette Überarbeitung, bei welcher die Rollespiel-Elemente komplett verloren gingen. Stattdessen kann Mario zwischen der 2D- und der 3D-Perspektive wechseln und hierdurch neue Elemente entdecken und nutzen. Das rundenbasierte Kampfsystems wurde gegen direkten Kämpfen in der Oberwelt ausgetauscht.



Paper Mario: Sticker Star (2012)

In Sticker Star trieben die Entwickler den Papier-Aspekt der Reihe auf die Spitze. Das Pilzkönigreich feiert das jährliche Stickerfest, anlässlich dessen die Einwohner Wünsche an den Sticker Komet senden. Bowser platzt jedoch in die Feierlichkeiten und zerstört den Sticker Komet, wodurch sich die sechs königlichen Sticker über das ganze Königreich verteilen. Mario muss sich mit seiner Stickerfreundin Kersti auf die Suche nach den verlorenen Stickern machen, um den Kometen zu reparieren.

Paper Mario: Sticker Star erschien 2021 auf dem Nintendo 3DS.

Das Kampfsystem ist komplett geprägt durch die im Spiel enthaltenen Sticker, die von Mario gegen seine Feinde Einsatz finden. Die ursprünglichen Rollenspiel-Elemente, die bereits im Wii-Spiel bis auf ein Minimum reduziert waren, fanden auf dem 3DS überhaupt keine Verwendung mehr.



Paper Mario: Color Splash (2016)

Mario und Peach bemerken, dass die Farben auf Prisma Island verschwunden sind. Der Wächter des Prisma Island-Brunnens erklärt ihnen, dass die sechs großen Farbsterne der Insel und somit auch alle Farben verschwunden sind.

Paper Mario: Color Splash wurde 2016 für die Wii U veröffentlicht.

Das in Sticker Star eingeführte Gameplay fand auch in Color Splash durch Karten Verwendung und erhielt durch den Farbhammer eine Aufwertung. Mit dem Farbhammer und den Farbeimern kann Mario entfärbte Objekten wieder Farbe verleihen. Zusätzlich konnten Wii U-Spieler mit dem GamePad der WiiU Löcher in der Papierumgebung aufspüren.



Paper Mario: Der Origami-König (2020)

Mario und Luigi finden Toad Town im Pilzkönigreich verlassen vor. Im Schloss entdecken sie die zur Origami-Figur gefaltete Peach, die im Bann von König Olly steht. Selbst vor Bowser hat der Origami-König nicht Halt gemacht und so liegt es erneut an Mario, das Pilzkönigreich zu retten. Hierzu muss er den fünf Luftschlangen folgen, die das Schloss der Prinzessin bedecken, und zerstören um Olly zu besiegen. Eine neue Verbündete findet Mario in Olivia, der Schwester des Origami-Königs.

Paper Mario: The Origami King erschien 2020 für die Nintendo Switch.

In Origami King kamen wieder einige RPG-Elemente zurück. Außerdem erhält Mario eine Fähigkeit namens 1000-Fold Arms. Mit riesigen Origami-Armen kann er die Umgebung zerreißen um Geheimnisse zu lüften und mit einer Tüte voller Konfetti Löcher in der Oberwelt füllen. Das Kampfgeschehen findet in einer kreisförmigen Arena statt, deren Ringe vom Spieler bewegt werden müssen, um die Feinde auszurichten und mehr Schaden zu verursachen.



Spin-offs

Mario & Luigi: Paper Jam (2015)

Nicht zur offiziellen Paper Mario-Reihe gehört das Spiel Mario & Luigi: Paper Jam. Hierbei handelt es sich um ein Crossover der Paper Mario- und der Mario & Luigi-Reihe. Entwickelt von AlphaDream erschien das Spiel 2015 für den Nintendo 3DS.

Paper Mario: Die Legende vom Äonentor (2024)

Aktuell ist Paper Mario: Die Legende vom Äonentor als Remake für die Nintendo Switch erschienen. In unserer Review haben wir bereits die wichtigsten Veränderungen zum Originalspiel aus dem Jahr 2004 beschrieben.

Hier bekommt Ihr jetzt noch einmal alle Veränderungen und Verbesserungen, die das Remake beinhaltet im direkten Vergleich:

Grafik und visuelle Darstellung

2004er Version:

Plattform: Nintendo GameCube

Grafikstil: 2D-Papier-Charaktere in einer 3D-Welt, typisch für die Paper Mario-Serie.

Auflösung: Standarddefinition (720×480).

2024er Remake:

Plattform:Nintendo Switch

Grafikstil: Beibehaltung des 2D-Papier-Charakters in einer rundum verbesserten 3D-Welt mit modernen Grafikeffekten.

Auflösung: hochauflösende Grafik (bis zu 1920x1080p) im TV-Modus

Animationen: Fließendere und detailliertere Animationen, verbesserte Licht- und Schatteneffekte.

Gameplay-Mechaniken

2004er Version:

Kampfsystem: Rundenbasiertes Kampfsystem mit Aktionsbefehlen, um Angriffe und Verteidigung zu verbessern.

Partner-System: Verschiedene Partner, die Mario im Kampf und bei der Erkundung unterstützen.

Rätsel und Erkundung: Fokus auf einfache bis mittelschwere Rätsel und Erkundung.

2024er Remake:

Kampfsystem: Beibehaltung des rundenbasierten Kampfsystems mit Erweiterungen und neuen Aktionsbefehlen.

Partner-System: Überarbeitete Partner-Mechaniken, mit neuen Fähigkeiten.

Rätsel und Erkundung: neue Abkürzungen und Schnellreisesystem gegen Backtracking

Sound und Musik

2004er Version:

Musik: Orchestraler Soundtrack, der die Atmosphäre des Spiels unterstützt.

Soundeffekte: Standardmäßige Soundeffekte der GameCube-Ära.

2024er Remake:

Musik: Neu aufgenommener und arrangierter orchestraler Soundtrack, mit zusätzlichen Stücken (Kampfsequenzen)

Soundeffekte: Hochwertige, moderne Soundeffekte mit verbesserter Audioqualität und neuer Sprech-Sound, statt des Schreibmaschinengeklappers des Originals.

Zusätzliche Verbesserungen

2024er Remake:

Quality of Life Verbesserungen: Verbesserte Benutzeroberfläche, schnellere Ladezeiten, Speicherpunkte und ein integrierter Hilfsmodus.

Durch die gelungene Überarbeitung ist es definitiv gelungen, das wohl beste Spiel der Paper Mario-Reihe noch weiter zu verbessern. Sowohl Kenner des Originals als auch neue Spieler sollten Marios spannendes Abenteuer unbedingt ihrer Spielesammlung hinzufügen.

