Frostpunk – Es kommen Merch und Bücher

Der Release von Frostpunk 2 steht nun bald bevor, passend dazu stellt 11 bit studios zwei handgefertigte Bücher für Sammler vor, die das Frostpunk-Universum erweitern wollen. Beide Bücher werden im Rahmen einer Kickstarter-Kampagne erhältlich sein. Darüber hinaus startet 11 bit studios nun auch mit einem eigenen Merch-Store durch.

Das erste Buch ist eine Sammlung von Novellen, die im Frostpunk-Universum angesiedelt sind. Kuratiert wurden diese vom polnischen Science-Fiction-Autor und Zukunftsforscher Jacek Dukaj. Unter dem Titel „Tales from the Frostland“ finden sich Werke von Jakub Nowak, Robert M. Wegner, Janusz Cryan und Anna Kańtoch. Das zweite Buch ist ein Artbook mit dem Titel „Aesthetics of Desolation: Design and Art of Frostpunk“. Dieses wurde von den Spielleitern von Frostpunk kuratiert und enthält zuvor nie gezeigte Kunstwerke und bislang nie erzählte Einblicke in den Designprozess bei der Erschaffung der Welten von Frostpunk und Frostpunk 2.

„Die Arbeit an Frostpunk umfasste immer zwei Hauptaspekte: die Schaffung einer glaubwürdigen Welt und die Entwicklung eines fesselnden Spiels in dieser Welt. Es zeichnete sich durch eine frische und kühne Art Direction aus, blieb aber der Geschichte und dem Gameplay treu. Es entwickelte eine nicht-lineare Geschichte, die sich auf das Gameplay konzentrierte und durch die einzigartige Sprache der Videospiele vermittelt wurde, die immer noch erforscht wird. Es war eine aufregende kreative Reise, aber auch die herausfordernde Arbeit an einem komplexen Projekt in einer unbeständigen Branche. Dieses Buch spiegelt diese Erfahrung wider. Es erzählt die Geschichte von Kunst und Design, die untrennbar miteinander verbunden sind und sich doch voneinander unterscheiden; wo Design und Kunst sich gegenseitig beeinflussen, um ein wirklich einzigartiges Erlebnis zu schaffen. Es beschreibt den kreativen Weg inmitten der täglichen Herausforderungen der Praxis. Letztendlich ist es eine Geschichte über den Aufbau einer Welt”, sagt Jakub Stokalski, Game Director und Design Director von Frostpunk 2.

Beide Frostpunk Bücher erscheinen diesen Herbst auf Kickstarter, mit einem geplanten Versand in der zweiten Jahreshälfte des kommenden Jahres. Die Bücher werden nur in englischer Sprache verfügbar sein und die Preise werden noch bekannt gegeben. Die Kampagne kann bei Kickstarter bereits vorgemerkt werden.

Im neuen Merch-Store von 11 bit studios findet man eine Auswahl an limitierter Frostpunk- und Publishing-Divison-Kleidung. Zukünftig werden noch weitere Kleidungsstücke, Vinyl-Schallplatten, Anstecknadeln und diverse Gadgets ihren Weg in den Store finden. Das Ziel ist dabei aber stets Qualität vor Quantität.