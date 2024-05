Neuer Trailer zeigt Story Inhalte zum Elden Ring DLC

Bald ist es soweit. Der neue Trailer zum DLC von Elden Ring ist gestern erschienen. Die Soulslike Spielerschaft darf sich in einem Monat in das neue DLC von Elden Ring stürzen. Mit dem Titel „Shadow of the Erdtree“ begeben wir uns auf die Schattenseite der Spielwelt und entdecken neue Gebiete, Gegner und explosive Bosse.

Trailer zeigt Gegenspieler von Shadow of the Erdtree

Im neuen Trailer zum DLC von Elden Ring wird in einer Sequenz auf dem Gegenspieler „Mesmer the Impaler“ eingegangen. Hierbei sieht man auch andere Bosse, die ebenfalls eine Auftritt im Revealtrailer hatten. Deshalb darf man gespannt sein, inwiefern die Bosse untereinander gebunden sind und welche Rolle jeder Charakter im Storyverlauf haben wird. Um nicht spoilern zu wollen ,wird auch auf einen der sogenannten „Demigods“ eingegangen, der im Hauptspiel nur erwähnt wurde.

Was wird das neue DLC enthalten

Neben einem Komplett neuen Gebiet wird es neue Techniken, Gegner, Bosse und Ausrüstungen enthalten. Darauf lässt sich schließen, dass die Größe der Karte zum Entdecken einlädt und es werden die ein oder anderen Frustmomente auftauchen. Das DLC wird über einen Ort vom Hauptspiel gestartet und knüpft genau an dem Hauptspiel an.

Hier der neue Trailer zum DLC “ Shadow of the Erdtree“:

Elden Ring: Shadow of the Erdtree erscheint am 21.Juni 2024 für PC und Konsole. Offizielle Informationen findet man hier.