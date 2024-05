Leistungsboost für den MSI Claw Gaming-Handheld

Der Gaming-Handheld Claw von MSI bekommt durch ein neues BIOS- und MSI Center M-Update eine satte Leistungssteigerung um bis zu 30 % verpasst. So lassen sich die 100 beliebtesten Spieletitel auf Steam reibungslos spielen und ein hervorragendes mobiles Spielerlebnis ist sichergestellt.

Die neuen Features:

Konkret handelt es sich um die BIOS-Version E1T41IMS.109 und die MSI Center M-Version 1.0.2405.1401. Bei internen Tests zeigte sich hier eine signifikante Steigerung der Gaming-Performance um bis zu 30 % im Fall von Forza Horizon 5. Weitere Titel, wie Fortnite und Helldivers 2 verzeichnen ebenfalls einen Leistungszuwachs von über 20 %.

Das neue BIOS und MSI Center M kann man ab sofort über die Live-Update-Funktion im MSI Center M und die offizielle MSI-Website herunterladen. Ab BIOS 109 kann man nun eine Live-Update-Funktion im MSI Center M aktivieren, sodass man dort direkt, ohne separaten Download von der Website, aktualisieren kann. Das MSI Center M wird künftig auch automatisch auf neue BIOS-Updates hinweisen. Weitere Informationen zur Aktualisierung finden sich auf der ↗offiziellen MSI Website.

Dank der neusten Updates bietet die MSI Claw im Vergleich zu Konkurrenz eine überlegene Leistung in den 100 beliebtesten Spielen auf Steam. Im Open-World-Survival-Game Valheim erreicht sie so zum Beispiel bis zu 90 % mehr FPS. In weiteren Titeln wie Euro Truck Simulator 2, World of Warships und Dying Light liegt der Leistungsvorsprung bei über 50 %.

Weitere Informationen zur MSI Claw finden sich auf der ↗Produktseite von MSI.

Zur weiteren Verbesserung der Benutzererfahrung arbeitet MSI eng mit Intel zusammen, um so die Leistung der MSI Claw weiter zu optimieren. Mit jedem neuen BIOS-Update, neuem GPU-Treiber und neuer Version des MSI Center M können sich die Nutzenden so auf ein stabileres und flüssigeres Spielerlebnis freuen. Um bestmögliche Effekte und Leistungen zu erzielen, empfiehlt MSI folgende Einstellungen während des Gamings:

Spielbezogene Einstellungen Empfohlene Einstellungen Nutzerszenario Extreme Performance

Over Boost aktiviert In-Game-Auflösung FHD, 1920 x 1080 Pixel In-Game-Grafikqualität Niedrig XeSS (Xe Super Sampling) Performance (falls anwendbar) V-Sync Aus FPS-Begrenzung Aus

Aktuelle Promotions:

Momentan gibt es verschiedene Promotion-Aktionen zum Kauf einer MSI Claw. So erhalten Käufer momentan einen Skull and Bones™ Game Code mit exklusiven Inhalten sowie einen Steam Gutschein für Produktbewertungen. Weitere Informationen finden sich auf der ↗Aktionsseite von MSI.