Die Noctua HOME-Produktlinie

Mit der neuen HOME-Produktlinie greift Noctua die Ideen vieler Fans auf und bringt die leistungsstarken und leisen Lüfter in den Bereich der Heim-, Büro und Mehrzweck-Lüftungsanwendungen. Zum Start sind zwei Lüftersets und neun modulare Zubehörprodukte verfügbar.

„Noctua kommt ursprünglich aus dem PC-Kühlungsmarkt, aber die preisgekrönte Leistung, die Laufruhe und die Langzeitstabilität unserer Lüfter sind in anderen Einsatzgebieten ebenso hilfreich. Unsere Industriekunden sowie technisch versierte Heimwerker setzen unsere Lüfter bereits seit vielen Jahren für Anwendungen jenseits der PC-Kühlung ein. Die neue HOME-Linie stellt nun den nächsten Schritt dar, um unsere Technologien für weitere Applikationsfelder sowie für ein breiteres Publikum zugänglich zu machen.“, sagt Roland Mossig (Noctua CEO).

Bei dem neuen NV-FM1 handelt es sich um eine schwenkbare, vielseitig einsetzbare Halterung für 120- und 140-mm-Lüfter. Man kann diese zum einen auf Tischen oder Schränken stellen, zum anderen aber auch an Wänden, Decken, Möbeln und anderen Objekten befestigen. Benötigt man einen stärker fokussierten Luftstrom kann man den NV-AA1-12 Luftstromverstärker montieren. Das NV-FS1-Set enthält neben diesen beiden Produkten zudem noch einen NF-A12x25-Lüfter, eine NA-FC1-Lüftersteuerung, ein NV-PS1-Netzteil (230/115 V AC zu 12 V DC), ein Lüftergitter und ein Verlängerungskabel. Somit erhält man einen robusten und leisten Tisch- oder Raumlüfter, der sich mit Schrauben, Kabelbindern und Magneten flexibel positionierten lässt.

Möchte man einen Lüfter auf einem A/V-Receiver, einem DVR, einer Spielekonsole, einem Router und anderen Produkten platzieren, sind die Mehrzweck-Dichtlippen NV-MPG1 eine große Hilfe. Denn so wird sichergestellt, dass der gesamte Luftstrom durch die Öffnungen des Gerätes geleitet wird. Mit den Mehrzweckpads NV-MPP1 kann man einen Lüfter an Öffnungen an der Unterseite von Geräten befestigen. Das NV-FS2-Set kombiniert die Dichtlippe mit den Mehrzweck-Pads zusammen mit einem NF-A12x25-Lüfter, einem NA-FC1-Controller, dem NV-PS1-Netzteil, nem NA-FC1-Lüfter-Controller, einem Lüftergitter und einem Verlängerungskabel. So erhält man einen flexiblen Lüfter den man als einfach Tischlüfter, als Gerätekühler oder zur Steigerung der Effizienz von Heizkörpern nutzen kann.

Ebenfalls neu ist der NV-FH2, eine robustere Version des 8-Wege-Lüfterhubs NA-FH1, der besonders für die Heim-, Büro- und Mehrzweck-Lüfteranwendungen optimiert ist. Statt einem SATA-Stromanschluss verfügt dieser über einen 12-Volt-Hohlstecker und eine abnehmbare Abdeckung für einen mechanischen Schutz und eine saubere Optik. Im NV-SPH1-Set erhält man den Lüterhub samt einem NV-PS1-Netzteil.

Preise und Verfügbarkeit:

Alle neuen Produkte sind ab sofort über den offiziellen Amazon-Store von Noctua bestellbar, die UVPs lauten wie folgt: