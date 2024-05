Der PEPPA PIG Park Günzburg hat eröffnet!

Seit vergangenem Sonntag, den 19. Mai 2024, hat der PEPPA PIG Park in Günzburg geöffnet. Der Park rund um die bunte Welt des beliebten Schweinemädchens befindet sich in direkter Nachbarschaft zum LEGOLAND Resort Deutschland.

Der neue Freizeitpark richtet sich speziell an die Zielgruppe der Peppa Wutz Zeichentrickserie, Vorschulkinder und ihre Familien. Begrüßt werden die Besucher von einem 10 Meter großen Regenbogenportal, das sie in die Welt von Peppa Wutz und ihren Freunden geleitet. In der alle Fahrattraktionen, Spielplätze und Shows thematisch passend ausgerichtet und altersgerecht gestaltet sind. Auf dem 1,6 ha großen Parkgelände finden sich fünf Fahr-Attraktionen, sieben thematisierte Spielplätze, ein Kino, eine Showbühne und ein familiengerechter Gastrobereich. Ein großes Highlight ist dabei sicherlich die Achterbahn, in der man eine Runde mit dem Auto von Papa Wutz durch rasante Kurven fahren kann.

„Wir fühlen uns geehrt, dass wir immer wieder damit betraut werden, die bekanntesten Marken der Welt in markengeschützten Unterhaltungsdestinationen zum Leben zu erwecken. Dass Hasbros PEPPA PIG und ihre liebevolle Familie nach Günzburg kommen, ist unsere Chance, Familien mit kleinen Kindern in ganz Europa Freude zu bereiten, Verbindungen zu schaffen und Erinnerungen zu bewahren. Wir sind dankbar für Manuela Stone mit ihrem unglaublichen Team und Hasbro für seine Partnerschaft. Darüber hinaus danken wir Kindern, Freunden und Familien für die Leidenschaft und das Vertrauen in Merlin. Sie sind es, die den Park durch ihr Spielen und Lachen zum Leben erwecken. Unsere Freude mit PEPPA PIG und der kultigen Marke wächst jedes Mal, wenn wir neue PEPPA PIG Attraktionen entwickeln, seien es innerstädtische Attraktionen wie PEPPA PIG World of Play bis hin zu Themenparks wie die PEPPA PIG Parks in Deutschland, Florida und dem Standort in Dallas, den wir als nächstes eröffnen werden.“, Scott O’Neil, CEO von Merlin Entertainments.

Die sieben Themen-Spielplätze verfügen über eine abwechslungsreiche Gestaltung. In Peppas Baumhaus wartet Kletter- und Rutschspaß, bei Opa Kläff wird im Sand gebuddelt, mit Schorsch eine Burg erobert und auch ein Matschepfützen-Spielpaltz wartet auf die kleinen Fans. In der LEGO® DUPLO® PEPPA PIG Play Zone können die Besucher kreativ werden. Hier warten große Bautische mit bekannten Szenen der TV-Serie und laden zu eigenen Baukreationen ein. Auch Mister Kartoffel darf nicht fehlen, auf der Eventbühne findet viermal täglich „Showtime bei Mister Kartoffel“ statt. Ein unterhaltsames Bühnenprogramm mit Gesang, Tanz und großartigen Mitmachaktionen. Auch Meet & Greets mit den Figuren der TV-Serie sind möglich.

„Wir freuen uns sehr über das von Merlin Entertainments entgegengebrachte Vertrauen in unseren Standort. Der PEPPA PIG Park ist eine wunderbare neue Attraktion für unsere Gäste und die Region Günzburg.“ Mit Stolz berichtet die Geschäftsführerin des LEGOLAND Deutschland Resorts: „Noch vor wenigen Wochen stand ich mit pinkem Bauhelm genau hier inmitten einer Baustelle. Die gesamten am Bau beteiligten Teams, ob extern oder intern, haben hart gearbeitet, damit wir hier pünktlich zum Start in die Pfingstferien diesen wunderbaren Park für Vorschulkinder und ihre Familien eröffnen können. Vielen Dank an alle für ihren Einsatz. Es ist eine einzigartige Peppa Welt geworden, die aussieht, als wäre sie direkt der Serie entsprungen. Nicht nur ist unser PEPPA PIG Park der einzige eigenständige PEPPA PIG Park Europas, sondern wir sind auch stolz sagen zu dürfen, dass wir exklusiv die LEGO DUPLO PEPPA PIG Play Zone haben. Integriert in diese wunderbare, bunte Peppa Welt, haben die Kinder bei uns die Möglichkeit herrlich kreativ zu sein. Peppa fährt in den Urlaub, feiert Geburtstag oder besucht Oma und Opa Wutz – jedes Kind wird hier eine ganz eigene Geschichte mit Peppa Wutz erzählen.“, Manuela Stone, Divisional Director LEGOLAND Deutschland Resort und Geschäftsführerin des PEPPA PIG Park.

Der PEPPA PIG Park Günzburg ist in dieser Saison bis zum 3. November von 9:00 bis 17:00 täglich geöffnet. Weitere Informationen finden sich auf der offiziellen Webseite.