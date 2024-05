Deadpool – Band 4 – Comic Review

Der Söldner mit der großen Klappe ist zurück und setzt das Abenteuer mit Deadpool Band 4 fort. Die Ausgabe trägt den Titel „Dead – Nachricht von Wade“. In unserer Review-Reihe folgen wir dem besonders charmanten Helden auf seine neuen Abenteuer.

Allgemeines:

„Liebe liegt in der Luft, als Deadpool seine neue Liaison Valentine auf ein romantisches Date in die Stadt ausführt. Und Lady Deathstrike soll sicherstellen, dass es keine unliebsamen Überraschungen gibt. Leider wird die idyllische Atmosphäre jäh zerstört, als es Kugeln, Klingen und Bomben hagelt. Einige ehemalige Kollegen haben es auf die beiden Turteltauben abgesehen. Aber wie reagieren professionelle Auftragskiller, wenn ihnen professionelle Auftragskiller an den Kragen wollen? Richtig! Die Jäger werden zu Gejagten und umgekehrt. Oder anders formuliert: Wer früher dran glaubt, stirbt zuerst.“

Inhaltsangabe zu Deadpool 4 (Panini)

Verlag Panini Format Heft Marke Deadpool Storyline Deadpool Heftserie Storys Deadpool (2022) 6-7 Zeichner Javier Pina, Luigi Zagaria Autor Alyssa Wong Seitenanzahl 60 Preis 6,99 € Veröffentlichung 27.02.2024

Deadpool 4 umfasst zwei Storys, die der frischen Deadpool-Heftserie entstammen. Wie üblich finden sich im Comic auch allerlei ergänzende Informationen und zu Beginn eine kurze Zusammenfassung der letzten Ereignisse. Den Abschluss bilden alternative Cover-Entwürfe.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

Nachdem Deadpool im Duell gegen Harrowers Kreaturen die Kontroller über den Carnage-Symbionten verloren hatte, brach zunächst Cleatus Kasady aus ihm heraus. Doch dieser wurde direkt von einem monströsen Hund verspeist, der ebenfalls aus Deadpool herausbrach. Wie sich herausgestellt hat, hatte Harrower ihm gleich mehrere ihre Schöpfungen eingepflanzt. Deadpool und Valentine können den Kampf siegreich beenden und haben gleich den Carnage-Venom-Hund als Haustier adoptiert. Doch nun ist den beiden das Atelier auf den Fersen.

Nachdem Wade und Valentine auf der Abschussliste des Ateliers gelandet sind, lauern ihnen dessen Killer jetzt auf Schritt und Tritt auf. Dabei wollen beide doch nur ein romantisches Date miteinander verbinden. Gut, dass Lady Deathstrike auf Princess, Deadpool’s Symbionten-Hund aufpasst und die beiden gemeinsam alles im Griff haben…

Wade und Valentine setzen ihr Date im Planetarium fort. Doch auch hier sind sie nicht vor den Killern des Ateliers sicher, da kommen Lady Deathstrike und Princess wieder einmal genau richtig und sie stellen sich gemeinsam den Angreifern… Gelingt es ihnen die Angreifer zu bezwingen?

Charaktere und Erzähler:

Der zentrale Charakter dieses Comics ist natürlich weiterhin Deadpool, der von Valentine unterstützt wird. Auf gegnerischer Seite steht dieses Mal nur das Atelier im Mitelpunkt.

Stellenweise erzählen die Gedanken von Deadpool mit seinem unverkennbaren Humor die Geschichte, es gibt aber auch ein paar räumliche und zeitliche Einordnungen. Deadpools Sprechblasen heben sich durch eine gelbe Farbgebung immer von denen der anderen Charaktere ab.

Fazit:

In Deadpool – Band 4 wird die neue Story um den Söldner mit der großen Klappe mit dem bekannten Humor spannend weiter geführt. Die Story ist weiterhin sehr actiongeladen und alles geschieht hier Schlag auf Schlag. Natürlich weiß die Story auch die ein oder andere überraschende Wendung zu bieten.

Wir sind gespannt, wie sich die Abenteuer des Söldners mit der großen Klappe weiter entwickeln werden.

