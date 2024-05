Deadpool – Band 3 – Comic Review

Der Söldner mit der großen Klappe ist zurück und setzt das Abenteuer mit Deadpool Band 3 fort. Die Ausgabe trägt den Titel „Alles fiese kommt von oben“. In unserer Review-Reihe folgen wir dem besonders charmanten Helden auf seine neuen Abenteuer.

Allgemeines:

„Lady Deathstrike fühlt sich von ihrem zögerlichen Killerpartner Deadpool betrogen und umgekehrt. Ganz egal, welcher Version man Glauben schenkt – es ist Zeit für einen blutigen Vergeltungsakt! Derweil drängt das Wesen in Wades Verdauungstrakt an die Oberfläche. Haben wir erwähnt, dass es sich um Carnage handelt?!

Carnage lebt!“

Inhaltsangabe zu Deadpool 3 (Panini)

Verlag Panini Format Heft Marke Deadpool Storyline Deadpool Heftserie Storys Deadpool (2022) 4-5 Zeichner Martin Coccolo Autor Alyssa Wong Seitenanzahl 60 Preis 6,99 € Veröffentlichung 19.12.2023

Deadpool 3 umfasst zwei Storys, die der frischen Deadpool-Heftserie entstammen. Wie üblich finden sich im Comic auch allerlei ergänzende Informationen und zu Beginn eine kurze Zusammenfassung der letzten Ereignisse. Den Abschluss bilden alternative Cover-Entwürfe.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

Deadpool ist mir dem Carnage-Parasiten infiziert und will eigentlich nur Doc Ock töten, um seine Prüfung abzuschließen. Doch Harrower, die ihr Experiment im Auge behalten will und auch Lady Deathstrike kommen ihm in die Quere, die eigentlich seine Partnerin bei der Aufnahmeprüfung für das Atelier sein sollte. Aber wie dem auch sei, Deadpool hat seine Aufnahmeprüfung verbockt.

Wade steht Harrowers Geschöpfen gegenüber. Noch hat er seinen Carnage-Symbionten im Griff, dank der Behandlung durch Valentine. Doch die Geschöpfe setzen im schwer zu und Doc Ock mischt sich schließlich auch in den Kampf ein, denn er erkennt in Valentine eine Schwachstelle von Deadpool.

So wie es scheint, hat Harrower Deadpool dafür genutzt, Cleatus Kassady ins Leben zurückzuholen. Jedoch hat sich noch weitere Proben in Deadpool eingepflanzt und so ist die Wiedergeburt von Cletus schneller vorbei, als sie angefangen hat. Nachdem der erste Symbiont sehr aggressiv gegenüber Deadpool war, zeigt sich der zweite eher als braves Haustier. Schafft Wade es, Valentine zu schützen? Sind ihm wirklich nur zwei Proben eingepflanzt worden?

Charaktere und Erzähler:

Der zentrale Charakter dieses Comics ist natürlich weiterhin Deadpool, der von Valentine unterstützt wird. Auf gegnerischer Seite steht auch hier wieder Harriet Bromes im Mittelpunkt, allerdings diesmal gemeinsam mit Otto Octavius.

Stellenweise erzählen die Gedanken von Deadpool mit seinem unverkennbaren Humor die Geschichte, es gibt aber auch ein paar räumliche und zeitliche Einordnungen. Deadpools Sprechblasen heben sich durch eine gelbe Farbgebung immer von denen der anderen Charaktere ab.

Fazit:

In Deadpool – Band 3 wird die neue Story um den Söldner mit der großen Klappe mit dem bekannten Humor spannend weiter geführt. Die Story ist weiterhin sehr actiongeladen und weiß auch die ein oder andere überraschende Wendung zu bieten. Am Ende findet sich auch hier wieder ein spannender Cliffhanger.

Wir sind gespannt, wie sich die Abenteuer des Söldners mit der großen Klappe weiter entwickeln werden.

