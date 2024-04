Star Wars Outlaws – Release-Termin bekannt

Das kommende Action-Adventure Star Wars Outlaws hat einen Termin für die Veröffentlichung bekommen. Und der liegt gar nicht mehr weit in der Ferne: Am 30. August dürfen wir uns auf den Weg, weit weg in eine fremde und doch so bekannte Galaxie, machen.

In den Hauptrollen erleben wir spannende Abenteuer rund um die Heldin Key und ihren knuffigen Sidekick Nix. Pünktlich mit dem Ende der gamescom 2024 können Vorbesteller auch schon loslegen, denn diese bekommen 3 Tage früheren Zugang. Dies bestätigte Ubisoft im Rahmen der angekündigten Editionen zu Star Wars Outlaws. Außerdem geht daraus hervor, dass das Spiel für PC ausschließlich über den Ubisoft Launcher verkauft wird. Wer auf Steam gehofft hat, schaut leider in die Röhre.

Erlebe das allererste Spiel von Star Wars mit einer offenen Spielwelt, das zwischen den Ereignissen von „Das Imperium schlägt zurück“ und „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ angesiedelt ist. Entdecke einzigartige Planeten in der ganzen Galaxis, sowohl altbekannte als auch neue. Riskiere alles als Kay Vess, einer aufstrebenden Halunkin, die zusammen mit ihrem treuen Gefährten Nix auf der Suche nach Freiheit und einem neuen Leben ist. Kämpfe, stiehl und trickse dich durch die Unterwelt, während du es mit den Verbrechersyndikaten der Galaxis aufnimmst.

Die Inhalte der unterschiedlichen Editionen seht ihr hier:

Star Wars Outlaws wird für PC, Playstation 5 und Xbox Series erscheinen.

Außerdem gibt es noch einen brandneuen Story-Trailer: