Der Nachfolger vom beliebten Third Person Moba Smite steht in den Startlöchern und wird für den Verkauf in drei Versionen angeboten. Der Kauf des Gründerpakets enthält viele Boni, zum Beispiel Ingame Währung und Skins für diverse Götter.

Drei Pakete stehen für die Vorbestellung zur Auswahl

Für den Start von Smite 2 hat der Entwickler Titan Forge Games drei Gründerpakete bereitgestellt. Folgendermaßen ist Smite 2 als Gründerpaket vorbestellbar:

Die Gründer Edition für 29,99 €, welche neben dem Basisspiel Zugang zu allen Göttern gewährt und kleinere Belohnungen gibt.

Die Deluxe Gründer Edition für 59,99 €, welche noch Aufstiegsplätze für 11 Charaktere der Alpha bereitstellt.

Die ultimative Gründer Edition für 99,99 €, welche Aufstiegspässe für 23 Charaktere anbietet. Dazu bekommt man noch drei Skins und besondere Abzeichen.

Steam bietet hierfür eine gute Übersicht, was die unterschiedlichen Editionen mit sich bringen.

Was ist Smite 2?

Smite 2 ist ein Spiel vom Genre Moba (Multiplayer Online Battle Arena). In einer Arena bekämpfen sich jeweils zwei Teams bestehend aus fünf Charakteren. Hierbei wurde als Grundlage das Götterszenario ausgewählt. Dadurch kann man aus den verschiedenen Mythologien der Welt die Götter wählen und mit Ihnen in die Arena ziehen. Diverse Items und Rollen gestalten den Spielablauf sehr flexibel. Dabei spiel auch die Perspektive in Smite eine entscheidene Rolle. Das gesamte Spiel wird aus der Third Person Perspektive gespielt, weswegen es sich von anderen Mobaspielen abhebt. Wie man es von Mobaspielen gewohnt ist, ist es das Ziel, die gegnerische Basis zu zerstören.

Wann erscheint Smite 2 und ist es schon vorbestellbar

Smite 2 wird am 30.06.2024 in den oben beschriebenen, vorbestellbaren Gründerpaketen erscheinen. Veröffentlicht wird es für den PC, Playstation 5 und die X-Box Series. Folglich der Plattformauswahl hat der Entwickler bestätigt, dass es uneingeschränkt Crossplay zwischen allen Plattformen geben wird. Schon ab den heutigen Tag ist es möglich, dass Smite 2 als Gründerpaket vorbestellbar ist.