Shure MV7+ mit neuen Features vorgestellt

Shure MV7+ Podcast-Mikrofon:

Viele neue Features fürs Streaming und Recording im eigenen Style

Neue App MOTIV Mix vereinfacht den Workflow und garantiert perfektes Audio – immer und überall

Der Hersteller Shure hat sein neues MV7+ vorgestellt und bietet viele neue Features für Streaming und Recording an. Welche Features das genau sind, erfahrt ihr im weiteren Textverlauf.

Livestreams, Podcasts und Musik lassen sich von zu Hause aus nicht nur in professioneller Qualität produzieren. Content Creator aller Couleur können jetzt mit dem neuen Shure MV7+ Podcast-Mikrofon ihren eigenen Stil auch ganz einfach klanglich und farblich unterstreichen. Shure hat den Nachfolger des preisgekrönten MV7 – inspiriert vom legendären SM7B – mit vielen Neuerungen für moderne Content Creation ausgestattet: Ein digitaler Popper-Stopper, ein integrierter Hall-Effekt, ein farblich konfigurierbares LED-Touchpanel und einige weitere Features machen persönliche Anpassungen des Sounds und der Optik im Handumdrehen möglich.

Das MV7+ ist ideal für Streamer:innen, Podcaster:innen und Musiker:innen mit dem Anspruch, auch bei schwierigen Bedingungen in hochwertiger Audioqualität zu streamen oder aufzunehmen. Die hochmoderne Voice-Isolation-Technologie von Shure rückt die Stimme in den Fokus und blendet störende Hintergrundgeräusche aus. Der Onboard-DSP (Digitaler Signalprozessor) bietet nicht nur einen verbesserten Auto-Level-Modus für einen optimalen Gain und einen Denoiser, der Umgebungsgeräusche in Echtzeit eliminiert. Ein weiteres herausragendes neues Feature ist der digitale Pop-Filter, der harte Plosivlaute entfernt und einen herkömmlichen Popschutz unnötig macht. Der integrierte Hall-Effekt mit den drei Presets Plate, Hall und Studio verleiht der Stimme und den Aufnahmen zusätzliche Tiefe und Fülle. Für umfassende Konnektivität mit Computern und Smartphones (iOS und Android) sorgt der hybride XLR- und USB-C-Ausgang. Content Creator erschaffen mit diesen zahlreichen Funktionen des MV7+ einen professionellen Sound in jeder Umgebung.

Content Creation so persönlich und bunt wie nie.

Das anpassbare LED-Touchpanel des MV7+ bringt nochmal richtig Farbe ins Spiel. Ob als dynamisch vibrierende Pegelanzeige oder für einen auffällig pulsierenden Effekt: 16,8 Millionen Farben und diverse Einstellungsmöglichkeiten geben Content Creatorn großen Spielraum, ihre Persönlichkeit auch farblich zum Ausdruck zu bringen und ihr MV7+ einzigartig zu gestalten. Und wenn es mal schnell gehen muss: Einfach das Panel berühren, schon ist das Mikrofon stummgeschaltet. Über die neue, kostenlose MOTIV Mix Desktop-App stellen Nutzer:innen das LED-Touchpanel sowie das DSP im Handumdrehen gemäß den eigenen Wünschen ein. Die neueste Generation der MOTIV-Software von Shure bietet zudem einen Multikanalmixer für Mehrspuraufnahmen sowie die volle Kontrolle bei Livestreams.

„Content Creator sowie Streamerinnen und Streamer von heute möchten sich von der Masse abheben. Sei es durch ihr Setup oder durch ihren eigenen spezifischen Sound“, sagt Sean Sullivan, Associate Director of Global Product Management bei Shure. „Das MV7+ ist unsere Antwort darauf und hebt unser beliebtes MV7 zugleich auf die nächste Stufe. Es liefert in jeder Umgebung herausragende Audioqualität und bietet vielfältige Möglichkeiten zur Anpassung und Kontrolle. Die vielen DSP-Funktionen und die neue MOTIV Mix Desktop-App machen das MV7+ unvergleichlich flexibel und intuitiv bedienbar. So können Künstlerinnen und Künstler ihrer Kreativität freien Lauf lassen.“

Anwendende schöpfen mit der neuen MOTIV Mix Desktop-App das volle Potenzial des MV7+ aus. Über die App passen Nutzer:innen das LED-Touchpanel an und greifen auf bis zu fünf Mehrspuraufnahme- und Routing-Kanäle zu. Auch Feinabstimmungen von Klangsignatur, Gain und vielem mehr können vorgenommen werden – in nur einer App und mit nur wenigen Klicks.

Zu den wichtigsten Funktionen der App gehören:

Mehrkanal-Mixer zur Steuerung mehrerer Audiokanäle für Recording, Streaming und Monitoring

Soundcheck zur Überprüfung und Optimierung der Gain-Einstellungen des Mikrofons

Neue Monitor-Mix-Schieberegler zum getrennten Mischen der Pegel von Mikrofonausgang und Audiowiedergabe

Tone-Schieberegler für die stufenlose Einstellung der Klangfarbe zwischen Dark, Natural und Bright

Voller Zugriff auf alle DSP-Features des MV7+

Eine Beta-Version der neuen Software ist zur Markteinführung des MV7+ verfügbar. MOTIV Mix wird in Kürze mit anderen MOTIV-Produkten wie dem MV7 und dem MVX2U kompatibel sein und die Grundlage für künftige Software zur Audiosteuerung bilden.

Preise und Verfügbarkeit

Das MV7+ Podcast-Mikrofon ist in den Farben Schwarz und Weiß zu einem Preis von 329 Euro (UVP) erhältlich. Das schwarze MV7+ ist ab sofort auf Shure.com und bei ausgewählten Händlern erhältlich. Die weiße Version wird für 329 Euro (UVP) diesen Sommer verfügbar sein ebenso wie das MV7+ Podcast-Kit für 349 Euro (UVP), welches ein Mikrofon in Schwarz sowie einen Mikrofonständer von Gator enthält. Im Lieferumfang enthalten sind jeweils ein drei Meter langes USB-C-auf-USB-C-Kabel, ein Quick-Start-Guide und eine Karte mit Anweisungen für den Download der MOTIV Mix Desktop-App enthalten. Weiteres Zubehör wie ein USB-C-auf-Lightning-Kabel und ein Schaumstoff-Windschutz sind separat erhältlich.

Weitere Informationen über das MV7+ Podcast-Mikrofon finden Sie unter Shure.com

Quelle: (Shure PM)

