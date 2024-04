Sharp präsentiert die HT-SB700 – eine besonders kompakte Dolby-Atmos-Soundbar

Die neue 2.0.2-Soundbar HT-SB700 ist die bislang kompakteste und preiswerteste Dolby-Atoms-Soundbar von Sharp. Entwickelt wurde sie speziell für kleine und mittelgroße Wohnräume und überzeugt dort mit einem schlanken Design und immersiven 3D-Sound.

Die Sharp HT-SB700 im Detail:

Mit zwei Full-Range-Lautsprechern und zwei nach oben abstrahlenden Höhenlautsprechern bietet die neue Soundbar ein 2.0.2-Layout und erreicht eine Ausgabeleistung von insgesamt 140 W. Durch die nach oben abstrahlenden Höhenlautsprecher wird echtes Dolby-Atmos-Feeling möglich, da der Schall an der Zimmerdecke reflektiert werden kann. Eine Höhen- und Bassanpassung sowie fünf vorkonfigurierte Equalizer (Movie, Music, Voice, Night und EQ-Off) ermöglichen eine Anpassung an die persönlichen Klangvorlieben. Neben Dolby Atmos werden noch weitere Audio-Standards, wie Dolby Digital, Dolby Digital Plus und Dolby TrueHD dekodiert und wiedergegeben. Anbinden kann man die Soundbar über Bluetooth 5.3 (mit SBC und AAC), HDMI (mir eARC und CEC), USB sowie einem optischen und einem AUX-Audio-Eingang. Bedienen lässt sich die Soundbar mittels der mitgelieferten Fernbedienung oder über One-Touch-Gesten am Gerät.

Neben der hohen Audio-Qualität bietet die Sharp HT-SB700 auch eine edle Verarbeitung. Sie verfügt über ein Frontgitter aus Metall mit matt-schwarzem Finish, das ihr ein modernes und stilvolles Erscheinungsbild verleiht. Dank der kompakten Abmessungen von 52 cm x 11,3 cm x 7,3 cm ist sie auch eine ideale Ergänzung für kleinere Fernseher im Bereich von 32″.

Weitere Details finden sich bei Sharp ↗.

Preis und Verfügbarkeit:

Die Dolby-Atmos-Soundbar Sharp HT-SB700 ist ab sofort zu einem UVP von 199,00 € verfügbar.