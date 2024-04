Die Roboter sind zurück auf dem Schlachtfeld und ihre Invasion ist größer und gefährlicher als je zuvor. Um diesem Ansturm standzuhalten, wurden kürzlich einige brandneue Waffen und Gadgets in Helldivers 2 eingeführt. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf die neuesten Ergänzungen, die im Premium Warbond Democratic Detonation zu erspielen sind.

Neue Waffen für Helldivers 2 – Democratic Detonation

Die neuen Waffen

Die BR 14 Adjudicator ist ein semiautomatisches Scharfschützengewehr, das sich jedoch auch auf den Vollautomatikmodus umstellen lässt. Mit mittlerer Panzerungsdurchdringung kann sie eine Vielzahl von Gegnern ausschalten, solange man mit ihrem erheblichen Rückstoß umgehen kann.

Ihre Feuerkraft ist solide, aber auf größere Entfernungen mag der Schaden etwas schwach erscheinen. Dennoch ist die Adjudicator eine vielseitige Waffe, die eine gute Wahl für diejenigen ist, die eine Mischung aus Präzision und Feuerkraft suchen. Man kann sie zwischen Dominator und Liberator einordnen.

Die BR 36 Eruptor ist eine Bolt-Action-Gewehr, das explosive Projektile verschießt. Mit einem ordentlichen Flächenschaden kann sie kleinere Gruppen von Feinden effektiv dezimieren. Ihre langsame Feuerrate kann jedoch frustrierend sein, besonders für diejenigen,

die sich gerne im Mittelpunkt des Kampfes befinden. Die Eruptor eignet sich besser für Spieler, die lieber aus der Ferne agieren und ihre Teamkollegen unterstützen. Dann ist sie aber eine mächtige Waffen, die erheblichen Damage verteilen kann.

Der CB 9 Exploding Crossbow, ein Armbrust, die explodierende Bolzen verschießt. Obwohl sie nicht so effektiv beim Schließen von Buglöchern oder dem Zerstören von Roboter Fabriken ist, macht sie dennoch viel Spaß zu spielen.

Ihr hoher Schaden und ihr großer Explosionsradius machen sie zu einer guten Wahl für diejenigen, die gerne aus der Ferne kämpfen. Problematisch ist der Explosionsradius nur im Nahkampf, da man schnell sich selbst oder die eigenen Teamkameraden verletzen könnte.

Aber jedes Ballerspiel braucht eine Armbrust. Und wenn sie dazu noch Explosivbolzen verschießt, umso besser.

Die neuen Gadgets

Die G123 Thermite Granate verspricht eine Hitze von 2000 Grad, die sich durch feindliche Panzerung frisst. In der Praxis jedoch scheint ihre Wirksamkeit etwas unzuverlässig zu sein. Manchmal zeigt sie beeindruckende Ergebnisse, während sie in anderen Situationen weniger effektiv ist.

Dennoch kann sie Spaß machen, Gegner in Brand zu setzen, obwohl sie möglicherweise eine kleine Leistungssteigerung benötigt, um wirklich herausragend zu sein. Im Moment scheint der Damage over Time nur beim Host der Runde zu funktonieren, weswegen die Resultate mit dieser Granate stark variieren können.

Aber zumindest kann man Buglöchen und Roboter Fabriken mit dieser Granate zerstören.

Die GP31 Granatenpistole bietet eine unterhaltsame Möglichkeit, explosive Granaten auf Feinde zu schießen. Mit einem großzügigen Munitionsvorrat von 8 Granaten kann sie eine Vielzahl von Zielen treffen. Die Möglichkeit, zusätzlich taktische Granaten (Rauch- oder Stungranaten) mit zunehmen, erweitert deine Optionen erheblich.

Allerdings verbraucht sie Munition recht schnell, was eine gewisse Vorsicht erfordert, da man auch von Munitionskisten oder Drops nur relativ wenig Nachschub bekommt.

Abgesehen von den Waffen gibt es auch das Expert Extraction Pilot Booster, das die Extraktionszeit am Ende der Mission um 15% verkürzt. Obwohl dies nicht das wirkungsvollste Perk ist, bietet es dennoch eine kleine Verbesserung für diejenigen, die ihre Missionen schnell abschließen wollen. Allerdings denken wir, dass es zurzeit bessere Perks gibt.

Neuen Waffen für Helldivers 2 – Fazit

Die neuen Waffen bringen eine vielseitige Auswahl an Werkzeugen, um den Roboterhorden und Terminidenschwärmen entgegenzutreten. Jede Waffe hat ihre eigenen Vor- und Nachteile, und die Spieler müssen herausfinden, welche am besten zu ihrem Spielstil passt. Mit diesen neuen Ergänzungen bleibt Helldivers 2 ein spannendes und herausforderndes Koop-Spiel für alle Fans.

Einen vollständigen Review zum Spiel findet ihr hier.

Quelle: Arrowhead Studio