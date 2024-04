Die Anycubic Produktstrategie für 2024 und ein lang erwarteter 3D-Drucker

Vor wenigen Tagen enthüllte Anycubic eine innovative Produktmatrixstrategie für 2024, mit dem Ziel, die 3D-Druck-Landschaft im Heimgebrauch weiter zu revolutionieren. Die beiden zentralen Produktneuheiten sind dabei der Kobra 3 Combo für den mehrfarbigen FDM-3D-Druck und der KI-unterstützte Photon Mono M7 Pro mit 14K-Auflösung. Um den gesamten Workflow weiter abzurunden, hat Anycubic die kreative Community-Plattform Makeronline vorgestellt. So möchte sich Anycubic im aktuellen, intensiven Wettbewerb mit einer hohen Produktqualität und verbesserten Nutzererfahrung aufstellen.

„Unser Ziel ist es, die gesamte 3D-Druckreise unserer Nutzer mit den neuesten technologischen Trends, optimalen Funktionen und erstklassiger Qualität zu bereichern. Für 2024 planen wir die Einführung einer umfassenden Produktpalette, die Menschen in jedem Haushalt dazu inspirieren soll, ihre Kreativität zu entfalten“, OuYang Lu, Gründer von Anycubic

Der Kobra 3 Combo:

Dieser Drucker wurde von vielen Fans schon sehnsüchtig erwartet. Der neue FDM-Hochgeschwindigkeits-3D-Drucker erreicht eine Geschwindigkeit von 600 mm/s. Diese möchte Anycubic als neuen Standard etablieren. Besonders erwartet wurde jedoch die zugehörige Color Engine Pro. So erhält der Kobra 3 Combo eine echte Mehrfarbdruckfähigkeit. Die Color Engine Pro nimmt dabei bis zu vier verschiedene Filament-Spulen auf und kann mit einer zweiten Einheit kaskadiert werden, sodass mit bis zu 8 Farben gedruckt werden kann. Dank aktiver Trocknungsfunktion wird das Filament stets im besten Zustand gehalten. Über eine integrierte RFID-Erkennung und neuen Filament-Spulen mit dem entsprechenden RFID-Tag kann der Drucker die Farbe und Filamentsorte automatisch erkennen.

Doch mit dem Kobra 3 Combo soll noch nicht Schluss sein. Denn hierauf sollen weitere Modelle, vom Bed Slinger bis hin zum Core-XY-Drucker folgen. Für eine einfache Zugänglichkeit eines wachsenden Benutzerkreises steht die Plug-and-Play-Funktionalität im Fokus.

Der Photon Mono M7 und M7 Pro:

Der neue Photon Mono M7 Pro ist einer Weiterentwicklung früherer Versionen und greift die herausragenden Features, wie die 14K-Auflösung und die hohe Druckgeschwindigkeit von 130 mm/h auf. Die wichtigsten Neuerungen betreffen aber besonders die Software-Features und das Handling. Eine intelligente Assistenzunterstützung mit KI-Vision, Bewegungssteuerung und Motorsteuerung vereinfacht und verbessert den Druckprozess, sodass die Einstiegshürde weiter gesenkt wird. Dabei stehen insbesondere Druckqualität und Zuverlässigkeit im Vordergrund.

Neue Filamente und Resine:

Gemeinsam mit Pantone, das wie kaum ein anderes Unternehmen mit Farben in Verbindung steht, stellt Anycubic eine exklusive Filamentserie vor. So erscheint eine vollständig neue Palette von Farbtönen und diese Zusammenarbeit verkörpert die Identität von Anycubic, die Gemeinschaft und das kollektive Engagement für Innovation und Zusammenarbeit. Insgesamt geht es Anycubic um mehr als nur die Bereitstellung von Filamenten und Resin-Harzen. Das Ziel ist ein immersives Erlebnis, neben den technischen Spezifikationen liegt der Schwerpunkt auch auf Ästhetik und Benutzerfreundlichkeit.

Revolutionierung der Software:

Auch auf der Software-Seite können wir uns auf viele Neuerungen freuen. Denn der Anycubic Slicer und Photon Workshop sollen revolutioniert werden und nahtlos in die Anycubic Cloud integriert werden. So soll das Slicing, Einfärben und Modifizieren von mehrfarbigen Modellen vereinfacht werden. Darüber hinaus sollen Fernsteuerungsfunktionen für verschiedene Geräte integriert und eine Echtzeitüberwachung realisiert werden. Für einen besseren Datenschutz und geringere Latenzen soll die Kobra 3 Serie einen lokalen Netzwerkmodus unterstützen, sodass man den 3D-Drucker über die Slicing-Software in der lokalen Netzwerkumgebung fernbedient werden.

Die Makeronline-Community:

Makeronline ist die neue Community-Plattform von Anycubic, die einen lebendigen Knotenpunkt für die Nutzenden darstellt und lebhafte Interaktionen und Diskussionen fördern soll. Die Plattform bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, darunter verschiedene Wettbewerbe, Foren für benutzergenerierte Inhalte und bereichernde Ressourcen. Nachdem die Plattform am 28. März 2024 von Anycubic online geschaltet wurde, meldeten sich direkt über tausend 3D-Modelldesigner an. Am 15. April wird die erste Makeronline 3D Printing Design Challenge starten.