A Decade and Beyond – Neuheiten von Creality

Heute beging Creality in Huizhou, China, sein 10-jähriges Jubiläum und präsentierte zum Jubiläum eine große Auswahl an neuen Produkten. Zur Einstimmung auf die Feierlichkeiten gab es zunächst einen kleinen Blick in die Vergangenheit und die kürzliche Erneuerung des Markendesigns. Hinter dem Kürzel „USAVE“ verbergen sich die Kernwerte des Markenauftritts von Creality: Usable, Smart, Affordabel, Versatile und Enjoyable. Passend dazu wurde der neue Slogan „Imagine it, make it“ kreiert. Creality Life symbolisiert dabei das Engagement des Unternehmens, die Technologie weiter voranzutreiben und Kreativität zu fördern.

„Ich bin zutiefst bewegt von dem Stolz und der Dankbarkeit, die die letzten zehn Jahre und dieses bemerkenswerte Jubiläum hervorrufen. Diese Feier verkörpert nicht nur einen Meilenstein, sondern ist ein Zeugnis unseres anhaltenden Engagements für Innovation, Industrie und Gemeinschaft im Bereich des 3D-Drucks. Ich glaube, unsere jüngste Markenerneuerung spricht unsere Benutzer und ihre grenzenlose Kreativität an. Initiativen wie die Anniversary Video Challenge und das Museum Invasion Programm verkörpern den Geist unserer Marke und unserer Gemeinschaft und befähigen Einzelpersonen, die Zukunft des 3D-Drucks mitzugestalten. Die Einführung unserer wegweisenden Produkte belegt, dass unser Innovationsgeist unverändert ist. Am wichtigsten ist, dass wir uns verpflichten, das, was sich alles addiert, in das nächste Jahrzehnt und darüber hinaus zu bringen. Ich möchte unseren Benutzern, Lieferanten, Händlern, Medienfreunden, KOCs und KOLs sowie allen unseren Gästen hier danken – gemeinsam werden wir weiterhin innovieren, wachsen und unsere Spuren in der Geschichte des 3D-Drucks hinterlassen.“, Adam AO, CEO von Creality

Creality K2 Plus und Creality Filament System (CFS):

Mit einem großzügig dimensionierten Bauraum von 350x350x350 mm ist der K2 Plus die neuste Ergänzung der K-Serie von Creality. In Kombination mit dem ebenfalls neuen Creality-Filamentsystem (CFS) ist der K2 Plus zudem bereit für einen automatischen mehrfarbigen Druck. Jede CFS-Einheit bietet Platz für vier 1-kg-Filament-Spulen und man kann bis zu vier Einheiten gleichzeitig nutzen. Somit sind Drucke mit bis zu 16 verschiedenen Farben möglich. Natürlich wird das Filament automatisch geladen und entladen und mit RFID-Tags werden die Spulen automatisch erkannt. Die CFS-Einheiten besitzen ein geschlossenes Gehäuse, um ein Herunterfallen der Spulen zu verhindern und gleichzeitig möglichst konstante Lagerbedingungen sicherzustellen. Dazu können Temperatur und Luftfeuchtigkeit an einem Frontdisplay abgelesen werden.

Weitere Features des K2 Plus sind eine aktiver Bauraumvorheizung, ein Extruder der nächsten Generation, automatische Druckbettnivellierung, eine FOC-Closed-Loop-Motorsteuerung und hohe Druckqualität. Mit Creality OS und Edge AI ist eine nahtlose Konnektivität und intelligente Überwachung sichergestellt. Der K2 Plus wird eigenständig und in Kombination mit CFS-Einheiten ab dem 31. Juli weltweit verfügbar sein.

Ender-3 V3 Plus:

Der neue Ender-3 V3 erwartet einen großen Bruder, der einen Bauraum von 300 x 300 x 330 mm bietet. Der Drucker verfügt weiterhin über den CoreXZ-Aufbau und eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 600 mm/s. Auch beim größeren Modell wird der Rahmen weiterhin vollständig aus Metall gefertigt und ist dank zusätzlicher Stützstangen noch stabiler aufgebaut. Die y-Achse ist mit zwei leistungsstarken Motoren versehen, um auch große Objekte problemlos bewegen zu können. Der Direct-Drive-Extruder und die Tri-Metall-Düse garantieren zudem einen verstopfungsfreien Extrusionsprozess. Eine duale Bauteilkühlung und automatische Kalibrierung runden die Ausstattung des Druckers ab. Natürlich ist auch der Ender-3 V3 Plus mit Creality OS für eine einfache Bedienung und nahtlose Konnektivität ausgestattet.

HALOT-Mage S:

Mit seinem 10,1″ großen Mono-LCD-Display mit einer Auflösung von 14k bietet der Halot-Mage S eine extrem feine Auflösung für hochdetaillierte Drucke mit einer Genauigkeit von 0,02 – 0,096 mm. Im „Dynax+“-Modus erreicht der Drucker eine Geschwindigkeit von bis zu 150 mm/h. Hierfür verfügt er über eine geschwindigkeitsoptimierte „Pictor“-Folie in der Resinwanne. Ein integrierter Luftreiniger sorgt für einen Druck ohne Geruchsbelastungen. Das HALOT-Betriebssystem bietet dank guter Konnektivität auch Features, wie einen ferngesteuerten Druck.

Creality Falcon2 Pro 60 W:

Etwa zwei Monate nach der Vorstellung des Falcon2 Pro Lasergravierers mit einem Lasser-Schutzklasse-1-Sicherheitskonzept, wird diese Serie um ein weiteres Modell erweitert. Die Diodenleistung steigt dabei auf 60 W an. So lassen sich noch größere Materialstärken bearbeiten und bei den bislang üblichen Materialien kann man die Arbeitsgeschwindigkeit deutlich erhöhen. Um aber auch besonders feine Gravuren auf empfindlichen Materialien realisieren zu können, wird ein weiteres Lasermodul mit 1,6 W Diodenleistung mitgeliefert.

CR-Scan Otter:

Auch neue 3D-Scanner wurden präsentiert. Der neue CR-Scan Otter kann Objekte in einer Größe von 10 bis 2.000 mm mit einer Genauigkeit von bis zu 0,02 mm scannen. Dazu verfügt er über eine innovative Vierlinsen-Stereovision. Durch eine Bildstabilisierung werden auch im Freihandbetrieb gute Ergebnisse möglich. Schwarze Objekte und Objekte mit Metalloberflächen können sogar ohne den Einsatz von Scan-Spray erfasst werden. Dank 24-Bit-Farbscannen sind zudem präzise Farbscans möglich.

CR-Scan Raptor:

Für besonders schnelles manuelles Scannen ist der CR-Scan Raptor in der Lage Objekte in einer Größe von 5 bis 2.000 mm mit einer Genauigkeit von 0,02 mm und einer Bildrate von bis zu 60 fps zu erfassen. Hierzu greift er auf die Technologie des Infrarot-Streulicht-Scannens zurück.

Filamente und Resin:

Die umfangreiche Materialpalette an Filamenten und Resin wird für das neue CFS-System um Filamente mit RFID-Tag erweitert. So wird eine automatische Farb- und Materialerkennung durch den Drucker sowie ein Management über die Creality Cloud möglich. Zudem werden neue CF-, PA- und PETG-Filamente erscheinen. Auch neue Resinharze sind angekündigt worden.

3D-gedruckte Schuhe:

Zwei stylische Paar Hausschuhe, genannt Drachenflamme und Drachenhorn sind die ersten Vertreter eine Serie von 3D-gedruckten Schuhen von Creality. Diese vereinen modernes Design mit fortschrittlichen additiven Fertigungstechnologien und setzen einen Fokus auf Nachhaltigkeit und Innovation. Die Schuhe bieten einen überlegenen Komfort, hohe Haltbarkeit und Flexibilität. Sie sind ideal für einen täglichen Gebrauch.

Sonderaktionen zum Jubiläum:

Rund um das 10-jährige Jubiläum von Creality finden sich im Creality Store ↗, aber auch im Amazon-Shop von Creality ↗ diverse Aktionen mit hohen Rabatten.