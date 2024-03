Star Citizen Guide – sichert euch die exklusive F7A Mk II

Neues Event bringt euch die F7A Mk II

Kaum hat man eine Neuigkeit verdaut, da kommt Star Citizen mit dem nächsten Update um die Ecke. Diesmal mit dem Overdrive Initiative Event. Die Civilian Defense Force braucht unsere Unterstützung bis zum kommenden XenoThreat Event, welches in der Invictus Launch Week mündet. Teilnehmer am Event werden dafür reichlich belohnt. Und zwar mit einem kostenlosen Upgrade von einer F7C Mk II auf die „Military Hornet“ Variante F7A Mk II. Zu diesem Anlass lässt es sich CIG aber auch nicht nehmen mit einem besonderen Angebot an alle Unterstützer zu locken. Wie ihr an die exklusive F7A Mk II beziehungsweise das Upgrade hierfür rankommt, erfahrt ihr hier.

Was ist überhaupt XenoThreat?

Hierbei handelt es sich um eine Gang die überwiegend im Pyro System Aktiv war. Zumindest bis das Pyro-System seine Verbindung zu Stanton und Terra erhielt. In einem immer wiederkehrenden Event, werden Spieler dazu aufgefordert der Civilian Defense Force (CDF) beizutreten um diesen Gesetzlosen den Ausgang aus dem Stanton System zu zeigen. Damit wir diesen Banditen diesmal so richtig zeigen können wo der Hammer hängt, hat sich der Schiffshersteller Anvil Aerospace etwas ganz besonderes einfallen lassen.

Der Kracher, die F7 Mk II

Die F7 Hornet Mk I gehört bereits seit den frühen Tagen von Star Citizen zu den beliebtesten Kampfschiffen. Durch eine vielzahl an Varianten für verschiedene Einsatzzwecke hat sich dieser Fighter einen Namen gemacht. Das es bereits eine verbesserte Variante des beliebten Raumjägers gibt, war kein Geheimnis. Die F7 Mk II in ihrer militärischen Ausführung F7A Mk II war jedoch lange Zeit ähnlich wie die F8 ein exklusives Schiff, an welches man nicht einfach so heran kam. Doch CIG entschloss sich auch hier eine kleine Änderung vorzunehmen und wirft die F7 Mk II in einer zivilien Variante auf den Marktplatz. Die F7C Mk II ist derzeit also für alle im Pledge Store zu finden und käuflich zu erwerben. Was die ganze Sache aber besonders interessant macht, ist das die Teilnahme am Overdrive Initiative Event nicht unbelohnt bleiben soll.

Wer am Event teilnimmt, soll mit einem Upgrade der F7C Mk II auf die F7A Mk II belohnt werden. In wöchentlichen Events, könnt ihr allein oder besser im Team euer taktisches Geschick unter beweis stellen. In der ersten Missionsreihe, müsst ihr beispielsweise 5 Missionen in Bunkern abschließen. Derzeit gibt es ein wenig Verwirrung bei den Spielern, da diverse Anzeigefehler schwer nachvollziehbar machen, ob man die fünf geforderten Missionen nun abgeschlossen hat oder nicht.

Tipp zum Event

TIPP von uns: schaut im Mobiglass in der Historie eurer Missionen bei den jeweilgen Payments nach.

Mission 1/5 sollte mit 10.000 aUEC belohnt worden sein.

Mission 2/5 mit 12.500 aUEC

Mission 3/5 mit 14.500 aUEC

Mission 4 mit 17.500 aUEC

Mission 5 mit 23.000 uUEC

Habt ihr aus jeder „Gehaltsklasse“ eine Mission abgeschlossen, solltet ihr den ersten Teil des Events erfolgreich absolviert haben. Wir warten jedoch noch auf eine offizielle Antwort der Entwickler im Spectrum. Zur Invictus Fleet Week sollten alle die erfolgreich am Event teilgenommen haben dann ihr F7C MkII auf F7A MkII CCU bekommen.

Solange noch keine offizielle Antwort von Cloud IMperium Games (CIG) zu finden ist, sind die Spieler natürlich kreativ beid er Suche nach möglichen Lösungen den Anzeigefehler zu umgehen.

So berichten manche auch von einem Fix, der bedingt, dass man nach jeder erfolgreich abgeschlossenen Missionen aus- und wieder einloggt. Ob das zuverlässig funktioniert, können wir aber an dieser Stelle nicht bestätigen. Probiert es doch gerne einfach selbst aus.

CiG beweist hier wiedermal ein extremes Geschick in Sachen Marketing. Im Gegensatz zur F8C, erhaltet ihr aber diesmal auch ein Upgrade auf die F7C MkII und könnt euch die Basis für eure F8A MkII direkt über ein Upgrade zusammenbauen. Wie ihr auf dadurch Geld sparen könnt, erfahrt ihr in diesem Video.

