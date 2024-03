Helldivers 2: Ein Arschtritt für die Gaming Industrie

In einer Ära, in der Live-Service-Spiele immer mehr an Bedeutung gewinnen, erhebt sich Helldivers 2 als strahlendes Beispiel für gelungenes Spieldesign und Community-Engagement. In diesem Artikel untersuchen wir, warum dieses Spiel so erfolgreich ist und welche Lehren andere Entwickler daraus ziehen können.

Helldivers 2 ist ein Weckruf für Gamer

Preisgestaltung

Zunächst einmal fällt der vergleichsweise günstige Preis von Helldivers 2 auf. Mit einem Einstiegspreis von 39,99 € auf Steam – und oft noch günstiger auf anderen Websites – stellt es eine günstigere Alternative zu vielen sogenannten Triple-A-Titeln dar, die oft das Doppelte verlangen.

Diese Preisgestaltung allein ist bereits ein Grund zum Nachdenken darüber, wie Spiele heute gemacht werden sollten.

Ingame-Shop

Ein weiterer Aspekt ist der Ingame-Shop, der im Vergleich zu anderen Spielen erschwingliche Preise bietet. Neue Rüstungen oder Helme kosten oft nur wenige Euro und bieten keine spielentscheidenden Vorteile gegenüber den im Spiel freischaltbaren Alternativen.

Diese faire Preisgestaltung schafft eine positive Spielererfahrung und fördert das Vertrauen der Community. Außerdem kann man die Über-Credits, so heißt die spieleigene Währung, sogar im Spiel auf Missionen finden und braucht sie so nicht unbedingt für Echtgeld zu kaufen.

Im Gegensatz zu vielen anderen Live-Service-Spielen spielt das Prinzip von „Fear of Missing Out“ (FOMO) bei Helldivers 2 keine große Rolle. Es gibt keinen Druck, bestimmte Gegenstände oder Fortschritte zu erlangen, bevor sie verschwinden.

Battlepass

Stattdessen bietet das Spiel einen kostenlosen Battle Pass, der es den Spielern ermöglicht, alles freizuschalten, indem sie einfach spielen. Ein Premium-Battle Pass steht ebenfalls zur Verfügung, ist aber optional und könnt ihr euch auch durch eben erwähntes Gameplay verdienen.

Im Bezug auf die Battle Pässe ist noch wichtig, dass diese nicht ablaufen oder verschwinden. Alles kann also auch zu einem späteren Zeitpunkt frei gespielt werden.

Gameplay

Das Gameplay von Helldivers 2 bildet den Kern des Spiels und ist auf eine langfristige Spielerbindung ausgelegt. Der Gameplay-Loop, bei dem Spieler Missionen abschließen, Belohnungen verdienen und ihr Arsenal verbessern, ist solide und entwickelt sich mit zunehmender Schwierigkeit weiter.

Das Spiel ermutigt euch zu Teamarbeit, insbesondere auf höheren Schwierigkeitsstufen, wo strategische Entscheidungen und Koordination entscheidend sind.

Die humorvolle Aufmachung des Spiels, die sehr stark an Starship Troopers erinnert, trägt ebenfalls zur Spielerbindung bei. Helldivers 2 bietet eine satirische Sicht auf Themen wie Patriotismus und Demokratie, die den Spielern ein einzigartiges und unterhaltsames Erlebnis bieten.

Beispielhafter Entwickler

Darüber hinaus demonstriert das Spiel eine vorbildliche Transparenz seitens der Entwickler. Die Kommunikation über Probleme wie Serverüberlastung, die bei Launch des Spiels noch ein Problem waren und die schnelle Reaktion darauf zeugen von einem hohen Maß an Engagement für die Spielerzufriedenheit.

Trotz des erfolgreichen Starts von Helldivers 2 gab es auch Herausforderungen, insbesondere im Hinblick auf die Serverkapazität. Das Spiel übertraf die Erwartungen der Entwickler deutlich, was zu vorübergehenden Schwierigkeiten führte.

Dennoch wurden diese Probleme schnell und effektiv gelöst, wodurch das Spielerlebnis verbessert wurde.

Helldivers 2 Fazit

Insgesamt ist Helldivers 2 ein herausragendes Beispiel dafür, wie Live-Service-Spiele gestaltet sein sollten. Fairness im Preis, ein ausgewogener Gameplay-Loop, eine humorvolle Aufmachung und eine engagierte Community bilden zusammen ein äußerst ansprechendes Paket.

Durch seine Erfolge sollte Helldivers 2 als Vorbild dienen, das zeigt, wie Spiele in der heutigen Zeit gemacht sein sollten, um langfristig erfolgreich zu sein.

Quelle: Arrowhead Studio