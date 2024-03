Die neue Waldabenteuer Lodge™ im LEGOLAND® Deutschland

Nach der erfolgreichen Eröffnung des einzigartigen Themenbereichs LEGO® MYTHICA in 2023 und dem ebenso erfolgreichen WinterWonder im LEGOLAND® von Ende November 2023 bis Anfang Januar 2024, startet das LEGOLAND® Deutschland Resort heute in die Saison 2024. Als große Neuerung erwartet uns dieses Jahr eine Erweiterung des Feriendorfs im LEGOLAND® um den neuen Übernachtungsbereich Waldabenteuer Lodge™.

„Mit der Waldabenteuer Lodge haben sich die Designer von Merlin und LEGO wieder

selbst übertroffen. Wo man hinblickt – im Hotel, im Restaurant und im Außenbereich – mit

viel Liebe zum Detail haben sie eine Wald- und Wiesen-Abenteuerwelt geschaffen, in der

sich unsere Gäste wohlfühlen und gemeinsam viel Spaß haben werden. Die Nachfrage nach

Übernachtungen in unseren einzigartigen LEGO Themenwelten steigt stetig. Im

vergangenen Jahr konnten wir mit der Eröffnung von LEGO MYTHICA unsere Gästezahlen

im Park deutlich steigern und noch mehr Menschen aus aller Welt für unser LEGOLAND

Deutschland Resort begeistern. Wir freuen uns deshalb sehr, in dieser Saison eine neue

wunderbare Übernachtungsmöglichkeit bieten zu können.“, Manuela Stone, LEGOLAND Geschäftsführerin

Die LEGOLAND® Waldabenteuer Lodge™:

Mit den neuen Lodges steigt die Übernachtungskapazität des Feriendorfs dank der 80 neuen 4-Bett-Zimmer um 320 Gäste auf nunmehr 3.156 Gäste an. Alle Zimmer verfügen über eine Terrasse oder einen Balkon und ein separates Kinderzimmer. Die Augmented Reality Integration lädt dabei zu einer ganz neuen Entdeckungsreise ein.

1 of 2

Dekoriert werden die Lodges und die passend gestalteten Außenflächen mit über 200 neuen Modellen, für die über 270.000 LEGO®-Steine verbaut wurden. Hier finden sich Füchse mit rotem Fell, Eichhörnchen mit buschigen Schwänzen und auch jede Menge verschiedener Vögel. Zentral im Sichtbereich der Balkone und Terrassen gelegen, verfügen die Waldabenteuer Lodges auch über einen eigenen Spielplatz, wodurch die Gesamtzahl der Spielplätze im Feriendorf nun auf 23 ansteigt.

1 of 2

Eine weitere Neuerung ist das Restaurant „Hungriger Bär“. In diesem À-la-carte-Restaurant wird eine bayrisch-alpenländische Küche serviert. Während der Saison öffnet es von 17:00 bis 23:00. Zusätzlich kann man auf der Terrasse des Restaurants ab 15 Uhr Kaffee & Snacks in Selbstbedienung erhalten.

Ein besonders Augenmerk wurde beim Bau der LEGOLAND® Waldabenteuer Lodge™ auch auf das Thema Nachhaltigkeit gelegt. Auf den Dächern der neuen Gebäude wurden insgesamt über 1.000 Photovoltaik Module installiert, die eine Gesamtleistung von 458 kWp liefern und eine nachhaltige Versorgung mit Strom und Wärme ermöglichen. Die gesamte Photovoltaik-Leistung des Feriendorfes wurde so mehr als verdoppelt und liegt jetzt bei 730 kWp.

Play Unstoppable!

Auch im Park startet die neue LEGOLAND®-Saison mit einem besonderen Highlight. Im interaktiven Play-Unstoppable-Event kann an vielen Stellen im Park noch mehr Kreativität und Energie erlebt werden. Dazu zählen vielfältige Angebote von LEGO Bauaktionen bis hin zu einem Astronauten-Training. So gibt es im Eingangsbereich einen Parkour-Kurs und im LEGO X-Treme-Bereich ein Space Training. Im Rebuild the World wird jeden Tag an einem gemeinsamen LEGO Kunstwerk gebaut. Auch in den LEGO Studios geht es thematisch passend weiter. Denn hier kann man den neuen „LEGO Friends 4D Movie – Alien Invasion“ erleben.

Auf der Bühne im MINILAND warten zudem auch drei Konzerte auf die Besuchenden. Den Start macht heute die deutschsprachige Sängerin KID CLIO. Am 23. März folgt die Kinderband KIDZ BOP mit ihrer Show und den Abschluss macht am 6. April der Schweizer Sänger und Songwriter Luca Hänni.

Auch in den kommenden Monaten warten noch viele weitere bunte Events und Highlights. So steht der Mai ganz im Zeichen der Helden von NINJAGO und ab Ende Juni bis Anfang September präsentiert das LEGOLAND-Eventteam dann auf der großen Showbühne der LEGO Arena die weltweit einzigartige und interaktive Show zu den Traumwelten von LEGO DREAMZzz™. Weitere Informationen zu den Events finden sich in der Eventübersicht.

Der PEPPA PIG Park:

In direkter Nachbarschaft zum LEGOLAND® eröffnet dieses Jahr Pfingsten der neue PEPPA PIG Park Günzburg. Hier können Familien einen Ausflug in die Welt des von vielen Kindern geliebten Schweinchens Peppa und ihren Freunden und ihrer Familie unternehmen. Der Park bietet neben Papa Wutz‘ Achterbahn noch vier weitere Attraktionen und sieben verschiedene Spielplätze. Exklusiv in Günzburg wird es noch eine LEGO DUPLO PEPPA PIG Play Zone geben. Details zu den Eintrittspreisen folgen noch, es wird jedoch auch Kombiticket in Verbindung mit dem LEGOLAND® geben. Darüber hinaus wird der Park auch in den Merlin Abenteuerpass aufgenommen. Weitere Details zum neuen Park finden sich auf der offiziellen Webseite.