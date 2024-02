Skull and Bones – Offene Beta hat massive Verbindungprobleme

Skull and Bones ist die große Hoffnung für alle, die Piratenspiele lieben. Assassin’s Creed Black Flag ist in die Jahre gekommen, Sea of Thieves spricht mit seinem Stil ein gänzlich anderes Publikum an. Umso größer war und ist natürlich die Hoffnung, dass Skull and Bones der erhoffte Kracher wird. Vielleicht oder insbesondere auch deshalb, weil Ubisoft mit dem erwähnten Kassenschlager Black Flag schon reichlich positive Erfahrungen in Sachen Piratenabenteuer gesammelt hat.

Nun rückt der Release von Skull and Bones immer näher, bereits am 16. Februar sollen wir die Segel streichen können. Doch trotz der zahlreichen Verschiebungen steht das Spiel noch immer unter keinem guten Stern.

Gestern wurde die offene Beta gestartet und die Fans machen sich in Foren oder auf den unterschiedlichen Social Media Plattformen Luft. Der Grund für den Frust sind zahlreiche Verbindungsprobleme. Was besonders deshalb ein Problem ist, da Skull and Bones always-on benötigt.

Etwas erstaunlich ist in diesem Zusammenhang die Reaktion seitens Ubisoft. Denn im Grunde gibt es gar keine. Schon während der Closed Beta im Dezember bestand das Problem mit den häufigen Verbindungsabbrüchen. Geschehen ist seit dem scheinbar so gut wie kaum etwas, um nicht zu sagen: Nichts! Satte zwei Monate hatten die Entwickler Zeit, um an diesem Problem zu werkeln, getan hat sich indes scheinbar nix.

Auf die Hilferufen der Spielerinnen und Spieler gibt es kaum Reaktionen. Das offizielle Ubisoft Forum wurde sogar temporär geschlossen. Aber selbst im offiziellen Discord Kanal oder dem Sub-Reddit schweigen die Macher momentan in Gänze. Hier und da erfolgten Workarounds seitens der Devs, die aber weder den gewünschten Erfolg brachten, noch zielgerichtet waren. Etwa dann, wenn ein User davon berichtet, dass er keine Optionen aufrufen kann, Ubisoft ihm aber dann empfiehlt, in den Optionen das Crossplay zu deaktivieren.

Hoffentlich gelingt es Ubisoft, das Problem schnell zu beheben. Viel Zeit steht ihnen dafür nicht mehr zur Verfügung, aber eine erneute Verschiebung scheint derzeit zumindest keine Option. Sollte es zum Release die bestehenden Probleme nach wie vor geben, dann ist der Shitstorm schon jetzt vorprogrammiert. Was auch wenig verwunderlich wäre, wenn man gerade erst für Skull and Bones gut und gerne 70€ bezahlt hat.