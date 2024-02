Präsentation zu Pokemon: Viele neue Ankündigungen

Am 27.02.2024 war wieder eine Präsentation über die neuen Spiele und Entwicklungen rund um das erfolgreiche Franchise. In Knapp 13 Minuten wurden zu den aktuellen Spiele neue Inhalte präsentiert.

Viele neue Inhalte für aktuelle Pokemonspiele

Für Pokemon Unite wurden drei neue, spielbare Pokemon angekündigt. Dabei ist das Pokemon Miraidon am gleichen Tagt spielbar. Legios und Azugladis erscheinen im Laufe des Frühlings. Für die aktuellen Pokemonspiele Purpur und Kamesin wurden drei neue Terraraids präsentiert. Nämlich Turtok, Bisaflor und Glurak können in Raids auftauchen und müssen im Team geschlagen werden. Die mobilen Vertreter Pokemon Go, Pokemon Sleep und Pokemon Master Ex erhalten auch neue Inhalte. In Pokemon Go wird es ein besonderes Pikachu geben, dazu kommen die drei neuen, fangbaren Pokemon Knarbon, Crimanzo und Azugladis. Für Pokemon Sleep wird das Hundetrio rund um Raikou dazu addiert. Pokemon Master X erhält kleineren, neue Inhalte.

Das Kartenspiel in digitaler Form

In der Präsentation wurde das Sammelkartenspiel in digitaler Form präsentiert. Die Spielerschaft kann sich duellieren und Packs öffnen, um neue Karten zu erhalten. Dabei gibt es täglich zwei Packs kostenlos zum Öffnen. Das Kartenspiel soll noch dieses Jahr erscheinen. Während die handliche Variante weltweit sehr erfolgreich ist, darf man auf die digitale Version gespannt sein.

Neues Pokemonspiel angekündigt

Am Ende der Präsentation wurde Pokemon Legends Z-A angekündigt. Insoweit darf man diesen Titel als Nachfolger von Pokemon Legends Arceus sehen. Allerdings scheint das Spiel mit der Story in der Zukunft zu spielen und uns in die Kalosregion bringen. Pokemon Legends Arceus war allgemein ein gutes Spiel. Also kann man sich sicher sein, dass der Nachfolger einiges zu bieten haben wird. Das Spiel soll 2025 auf dem Markt erscheinen.

Anschließend kann man mit den neuen Inhalten zufrieden sein und man darf gespannt sein, was die Pokemoncompany dieses Jahr noch rausbringen wird. Hier ist nochmal die komplette Präsentation: