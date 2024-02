OpenAI arbeitet Berichten zufolge an zwei Arten von KI-Agenten, die komplexe Aufgaben automatisieren sollen. Diese Entwicklungen könnten unsere Arbeitsweise grundlegend verändern.

Von der Datenübertragung bis zur Reiseplanung

Einer der Agenten soll in der Lage sein, die Geräte der Nutzer zu übernehmen, um Aufgaben wie den Datentransfer zwischen Dokumenten oder das Ausfüllen von Formularen automatisch zu erledigen. Der zweite Agententyp konzentriert sich auf webbasierte Aufgaben wie das Sammeln öffentlicher Daten und das Erstellen von Plänen. Ziel von OpenAI ist es, ChatGPT zu einem persönlichen, intelligenten Assistenten für die Arbeit zu machen.

Dieser soll individuelles Wissen über Mitarbeiter und deren Arbeitsplätze besitzen und Aufgaben wie das Schreiben von E-Mails im Stil des Mitarbeiters übernehmen können. OpenAI hat kürzlich die Fähigkeit eingeführt, verschiedene GPTs zu kombinieren, ein Schritt, der ChatGPT dem Ziel eines personalisierten, universellen Assistenten näher bringt.

Zukunftsaussichten und Wettbewerb

Mit der Einführung der Assistant API und den Aussagen führender Technologie-CEOs wird deutlich, dass die Zukunft in der Entwicklung vollwertiger KI-Agenten liegt, die in der Lage sind, Nutzeraktionen auszuführen. Start-ups wie Adept und Imbue sowie das auf der CES 2024 viel beachtete Start-up rabbit arbeiten ebenfalls an ähnlichen Technologien.

OpenAI könnte an der Schwelle zu einer neuen Ära der Arbeitsautomatisierung stehen. Durch die Entwicklung zweier Arten von KI-Agenten, die sowohl applikations- als auch webzentrierte Aufgaben übernehmen können, will das Unternehmen ChatGPT zu einem unverzichtbaren, intelligenten Assistenten am Arbeitsplatz machen. Die Technologie verspricht, Routineaufgaben zu vereinfachen und personalisierte Unterstützung zu bieten und ebnet damit den Weg für eine effizientere und individuellere Arbeitsweise.

Aber auch für uns Gamer kann dieser hohe Grad der Automatisierung spannend werden, dürfte es doch nicht allzu lange dauern, bis User der KI Agenten Wege finden, diese Technik auch in Videospielen einzusetzen (oder zum Cheaten missbrauchen).