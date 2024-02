Homeworld 3 verzögert sich

Der Release von Homeworld 3 wird sich verzögern. Gearbox Publishing gab in einem Statement auf X, ehemals Twitter, diese Entscheidung bekannt und liefert auch nachvollziehbare Gründe.

Somit rutscht die Veröffentlichung der Weltraum-Simulation um etwas mehr als zwei Monate nach hinten. Eigentlich sollte Homeworld 3 am 8. März erscheinen, nun peilt man den 13. Mai 2024 an. In der Pressemitteilung heißt es:

Hallo, Kommandanten!

Wir hoffen, ihr habt Spaß bei euren ersten Gehversuchen in Homeworld 3 mit unserer öffentlichen Demo des Kriegsspiele-Modus.

Es war großartig mitanzusehen, wie ihr eure Erlebnisse geteilt, Strategien ausgetauscht und debattiert und uns euer Feedback gegeben habt. Das ist das erste Mal für uns, dass wir eine große Masse an Spielern im Game haben, was für uns genauso aufregend wie nervenaufreibend ist.

Außerdem haben wir auch eine passionierte Gruppe an Spielern von außerhalb unserer Organisationen versammelt, um das volle Spiel zu spielen. Dabei haben wir zusätzliche Erkenntnisse und Perspektiven gewonnen, die wir dazu verwenden werden, Homeworld 3 zu dem bestmöglichen Spielerlebnis zu machen.

Nach einer sorgfältigen Analyse dieses Feedbacks haben wir die Entscheidung getroffen, den globalen Launch von HW 3 auf den 13. Mai (Frühstarter-Zugang am 10. Mai) zu verschieben, um sicherzustellen, dass wir die letzten Optimierungen vornehmen und die Qualität liefern, die wir uns erhoffen und die ihr verdient.

Zu sagen, dass ihr als Community an Spielern mit großer Geduld auf den nächsten Titel in der Reihe gewartet habt, wäre eine Untertreibung, und wir wissen das sehr zu schätzen. Wir werden euch auch weiterhin über unseren Fortschritt auf dem Laufenden halten.

Die Demo steht nach wie vor gratis auf Steam zur Verfügung.