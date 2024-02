Final Fantasy 7 Rebirth – Die Demo ist da

Vor dem Release von Final Fantasy 7 Rebirth könnt ihr kostenlos ins Spiel reinschnuppern und schauen, ob sich das JRPG für euch lohnt. Square Enix hat die Demo jetzt im Playstation Store veröffentlicht und ihr könnt sie euch auf die Playstation 5 runterladen.

→ FF 7 Rebirth Demo im PSN

Eine Demo ist oft lohnenswert, um einen ersten Blick ins Spiel samt Gameplay zu bekommen. Im Falle von FF 7 Rebirth lohnt es sich gleich doppelt. Euren Speicherstand der Demo könnt ihr nämlich mit ins finale Spiel nehmen und somit nahtlos weiterspielen, sobald die Vollversion am 29. Februar an den Start geht.

Als weiteres Goodie erhaltet ihr für das Spielen der Testversion das „Kupo Charm -Survival Set„, was einige ingame-Items mit sich bringt.

Rebirth ist der zweite Teil der Final Fantasy 7 Remake Trilogie und schließt an die Ereignisse des Vorgängers an:

Nach ihrer Flucht aus der von Mako betriebenen Stadt Midgar haben Cloud und seine Freunde die Fesseln des Schicksals abgestreift und sich auf eine Reise in die unerforschte Ödnis begeben. In einer riesigen und vielseitigen Welt erwarten sie neue Abenteuer, bei denen sie auf einem Chocobo über Grasebenen sprinten und weitläufige Umgebungen auskundschaften können.

Unseren Test zum ersten Teil der Trilogie Crisis Core findet ihr ihr hier.