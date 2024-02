Evangelion kommt zu Tower of Fantasy

Engel Fallen in die Welt von „Tower of Fantasy“ ein und dabei handelt es sich nicht um irgendwelche Engel. Schnallt euch an, denn in kürze startet eine spannende Kollaboration mit dem legendären Sci-Fi-Anime „Neon Genesis Evangelion“.

Engel, Mechs und neuer Content

Die Ankunft des 4. und 10. Engels aus dem Riss erschüttern den Frieden in Vera und auch außerhalb von Mirroria werden eindringende Engel gesichtet. Doch drei bekannte Gesichter aus dem Evangelion-Franchise schließen sich mit den Wächtern von Vera und den Vollstreckern zusammen, um den Kampf gegen diese Kreaturen aufzunehmen.

Im Gepäck sind natürlich auch drei EVA-Einheiten EVA-00, EVA-01 und EVA-02. Und auch Mirroria reaktiviert auch den „ursprünglichen Mech“ des namensgebenden Tower of Fantasy. Diesen werden die Spieler im Kampf gegen die Engel steuern können. Neben dem Mech können sich Spieler auch auf Fahrzeuge im „Entry-Plug“-Design freuen. Diese sind mit leistungsstarken Anti-Schwerkraftmotoren ausgestattet, die es ihnen ermöglichen, sich verschiedenen Geländern anzupassen.

Neue exklusive Story

Doch Engel, Mechs und Co. tauchen nicht einfach so in der Welt auf. Vielmehr soll das Ganze mit einer exklusiven Geschichte aus dem „Evangelion“-Franchise serviert werden. Darüber hinaus wird es auch exklusive freischaltbare Inhalte geben, darunter Pinguin Pen Pen als KI-Diener, sowie Asuka Shikinami Langley, die gemeinsam mit exklusiven Inhalten als Simulacrum hinzugefügt wird. Im Trailer schwingt Asuka etwa die Lanze des Longinus.

Laut Angaben der Entwickler wurden die EVA-Einheiten und die Engel im Maßstab 1:1 nachgebildet. Wer sich also fragt wie groß ein solcher Mech im Vergleich zu seinem Charakter ist, kann es hier aus erster Hand erfahren. Des weiteren versprechen die Entwickler, dass sie klassische Szenen aus dem Anime detailgetreu ingame nachgestellt haben. Beginnen soll das Event bereits am 12. März 2024 und ist für alle Spieler des Shared-Open-World-Sci-Fi-Adventure-RPG zugänglich.

Neugierig? Hier könnt Ihr euch den Trailer zum kommenden Event anschauen: