Der Creality Ender-3 V3 – Eine Legende auf neuem Niveau

In allen Bereichen der Technik gibt es immer wieder einzelne Geräte, die die Wahrnehmung einer Marke besonders geprägt haben. Im Fall von Creality ist es auf jeden Fall der Ender-3. Dieser Drucker hat stark dazu beigetragen, den 3D-Druck einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, indem bezahlbare, weitgehend vormontierte Drucker verfügbar wurden. Mit dem Ender-3 V3 setzt Creality dieser Serie jetzt gewissermaßen die Krone auf.

Der Creality Ender-3 V3 im Detail:

Wie die meisten Core-xz-Drucker setzt der Ender-3 bislang immer auf einen Rahmen aus Aluminiumnutprofilen für die Basis und den Portalrahmen des Druckers. Der Ender-3 V3 erhält nun einen Rahmen, der auf Einzelteile aus Aluminiumdruckguss setzt. Zudem kommt eine mit ADC12 eine hochwertige Aluminium-Legierung für Guss-Komponenten zum Einsatz. Für eine hochwertige Optik sind die Ecken des Rahmens mit großzügigen, gleichmäßigen Radien ausgeführt.

Dank des stabilen Rahmens bietet der Creality Ender-3 V3 eine hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 600 mm/s und eine maximale Beschleunigung von 20.000 mm/s². Um diese Geschwindigkeit stabil halten zu können, wird natürlich auch eine leistungsstarke Einheit aus Hotend und Extruder benötigt.

Der neue Extruder ist so konstruiert, dass ihm in internen Test eine zuverlässige Druckzeit ohne Verstopfungen von über 1.000 Stunden bescheinigt werden kann. Das Hotend verfügt über einen 60 W starken Keramik-Heizer, der in der Lage ist, ein Aufheizen von 0 °C auf 300 °C zu ermöglichen. Dazu gestellt sich die neue Unicorn-Druckdüse, die aus drei Metallen aufgebaut ist. Die Düse besteht aus Kupfer, mit einer Spitze aus gehärtetem Stahl. Die Heatbreak ist aus Titan gefertigt, ein Metall mit einer verhältnismäßig geringen Wärmeleitfähigkeit, so kann eine Wärmeübertragung in den Extruder-Bereich vermieden werden. Eine weitere Besonderheit der Unicorn-Druckdüse ist ein einfacher Wechsel der Düse, der mit nur einer Hand möglich ist.

Neben einem leistungsfähigen Hotend benötigt man natürlich auch eine effiziente Kühlung der Drucke, um hohe Geschwindigkeiten zu erreichen. Hierzu verfügt der Druckkopf über zwei Lüfter, die einen kräftigen Luftstrom rund um die Druckdüse erzeugen. Um die Entstehung von Vibrationen zu vermeiden, sind die Lüfterblätter dynamisch ausbalanciert. Das Druckbett ist, wie mittlerweile üblich, flexibel und mit PEI beschichtet. Es wird magnetisch gehalten und ermöglicht so ein leichtes Ablösen der Druckobjekte.

Weitere Features:

Darüber hinaus bietet der Creality Ender-3 V3 weitere Features, wie ein automatisches Nachspannen der Riemen der x- und z-Achse. Geführt wird die z-Achse über Linearführungen und mit Zahnriemen positioniert. Auf diese Weise wird ein feineres Druckbild entlang der z-Achse erreicht und eine Positionsgenauigkeit von unter 15 μm erreicht.

Die Bedienung des Druckers erfolgt über einen 4,3″ großen Touchscreen mit einer Auflösung von 800×480 Pixeln. Als Betriebssystem kommt das bekannte Creality OS zum Einsatz.

Die Kalibrierung des Druckers erfolgt vollautomatisch mit einem Klick. Dabei wird unter anderem das Druckbett an mehreren Positionen automatisch abgetastet und so der z-Offset eingestellt. Zudem werden so auch Unebenheiten des Druckbetts erkannt und können über die Firmware ausgeglichen werden. Auch die Eigenvibrationen des Druckers werden erfasst, sodass mittels Input Shaper Vibrationen im Druck vermieden werden können.

Optional kann der Drucker noch mit weiteren Features ausgestattet werden. So gibt es mit der Nebula Cam eine AI-Kamera, für eine Fernüberwachung und automatisierte Fehlererkennung. Mit dem Space Pi gibt es darüber hinaus auch noch einen Filamentrockner.

1 of 5

Technische Daten im Überblick:

Druckraum 220 x 220 x 250 mm Abmessungen 358 x 374 x 498 mm Gewicht 7,83 kg Druckgeschwindigkeit max. 600 mm/s Beschleunigung max. 20.000 mm/s Druckgenauigkeit ± 0,2 mm Schichthöhe 0,1 – 0,35 mm Filamentdurchmesser 1,75 mm Datentransfer USB-Stick, WLAN Druckdüsendurchmesser 0,4 mm Druckplatte PEI flexible Druckplatte Druckdüse Unicorn-Düse Drucktemperatur max. 300 °C Druckbetttemperatur max. 110 °C Input Shaper aktiv, inklusive G-Sensor Nivellierung automatische Druckbettnivellierung Display 4,3″ HD-Touch-Screen Mainboard 32 bit weitere Features Run-Out-Sensor

Fortsetzen bei Stromausfall AI Kamera optional Nennleistung 350 W Slicer Creality Print unterstützte Materialien PLA, TPU, PETG, ABS, PLA-CF, PETG-CF, CR-carbon

Preis und Verfügbarkeit:

Akutell ist der Creality Ender-3 V3 in Deutschland noch nicht verfügbar. Bislang ist er nur in den USA zu einem UVP von 389,00 $ erhältlich. Europa und Deutschland folgen voraussichtlich im März.