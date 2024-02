Delta Force: Hawk Ops – Shooter meldet sich mit Trailer zurück

Nachdem es auf der gamescom 2023 die ersten bewegten Bilder zum damals noch namenlosen neuen Delta Force gab, werden nun Nägel mit Köpfen gemacht. Getauft wurde das neue Werk der Timi Studio Group von Tencent auf den Namen Delta Force: Hawk Ops.

Der Name kommt nicht von Ungefähr, denn inhaltlich soll der Shooter an den Film Black Hawk Down von Ridley Scott angelehnt sein. Delta Force: Hawk Ops fokussiert sich auf den Multiplayer, bei dem wir mit deutlich über 32 Spielerinnen und Spielern pro Match auf den Karten die taktischen Gefechte austragen. Dabei spielen nicht nur klassische Feuergefechte mit Maschinengewehren und Co. eine Rolle, sondern wir kämpfen auch zu Wasser und in der Luft.

Jetzt fragen wir uns natürlich alle, wann es denn losgehen soll. Hier bleibt es noch etwas vage, bislang spricht man nur von einem „bald“. Gehen wir also davon aus, dass Hawk Ops noch in diesem Jahr erscheinen wird. Die angestrebten Plattformen sind PC, Konsolen und auch mobile Endgeräte. Ob wir auf vollständiges Crossplay hoffen können, bleibt ob dieser großen Reichweite an Plattformen noch offen.

Anbei findet ihr den neuen CG-Trailer und den Ankündigungstrailer, der auf der gamescom gezeigt wurde:

