In der Produktlinie VelocityOne bietet Turtle Beach hochwertiges Equipment für Gaming-Simulationen. Die neuste Erweiterung, das Lenkrad- und Pedalsystem Turtle Beach VelocityOne Race, ist ab sofort erhältlich.

„Unsere VelocityOne Gaming-Simulationsprodukte haben sich bereits auf dem Markt für Flugsimulationszubehör bewiesen, und wir freuen uns, den Katalog von Turtle Beach weiter auszubauen, indem wir das gleiche Maß an Ultra-Realismus und Simulationsleistung in die Welt des Rennsports bringen“, sagte Cris Keirn, Interim CEO und SVP of Global Sales, Turtle Beach Corporation.

Das VelocityOne Race im Detail:

Entwickelt wurde das neue Lenkrad- und Pedalsystem für die Xbox und Windows-PCs. Für ein originalgetreues, direktes Force-Feedback wurde in das Lenkrad der speziell entwickelte K:Drive-Motor integriert. Er bietet ein realistisches und kraftvolles Ansprechverhalten bei gleichzeitig flüssiger Lenkung und detaillierten Reaktionen. Oberhalb des Lenkrads findet sich, wie in einem echten Fahrzeug, ein Display, das in unterstützten Spielen Echtzeit-Renntelemetrie anzeigen kann. Darüber hinaus kann man von hier aus auf das Konfigurationsmenü des Lenkrads zugreifen. Über eine modulare Control-Unit rechts vom Lenkrad kann man direkt und realistisch weitere Bedienoptionen konfigurieren. Neben der Konfiguration über das integrierte Display kann man auch über die Tuner-App auf alle Einstellungen und Anpassungen zugreifen.

Die Aluminiumpedale des VelocityOne Race setzten auf das sogenannte Dynamic Brake Tek-Wägezellen-Bremssystem. So bieten diese eine realitätsgetreue Bremsleistung. So reagiert die Bremse auf den ausgeübten Druck, nicht den zurückgelegten Weg des Pedals.

Preis und Verfügbarkeit:

Das Turtle Beach VelocityOne Race ↗ ist ab sofort zu einem UVP von 699,99 € erhältlich.