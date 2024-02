Banishers: Ghosts of New Eden – Trailer zum Release

Das neue Spiel von Entwickler DON’T NOD bekommt zum Release einen neuen Trailer. Der Banishers: Ghosts of New Eden Trailer zeigt dabei noch ein Mal, dass sich das Spiel etwas von dem Erfolgsrezept der Franzosen entfernt.

Banishers: Ghosts of New Eden ist am 13.02.2024 für den PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erschienen. Pünktlich zum Release gab es einen Launch-Trailer. Der zeigt Euch kurze Gameplay-Eindrücke. Aber vor allem geht es noch einmal um die Geschichte, die im Action-RPG erzählt wird.

Worum geht’s?

In Banishers entdeckt Ihr New Eden im Jahr 1695, wo die Siedlergemeinschaften von einem schrecklichen Fluch geplagt werden. Ihr schlüpft in die Rolle der Banishers namens Antea und Red und erforscht die Quelle des Bösen. Dabei lüftet Ihr schaurige Geheimnisse, erkundet abwechslungsreiche Landschaften und interagiert mit jeder Menge Charakteren, deren Schicksal in Euren Händen liegt.

Antea und Red sind ausgebildete Geisterjäger, die die Menschen vor herumlungernden Gespenstern schützen. Doch eine Tragödie macht Antea plötzlich selbst zum Geist. Nun müsst Ihr entscheiden, ob Ihr Euren Eid als Banisher erfüllen oder die Lebenden opfern werdet, um sie zurückzubringen?

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Kein typisches DON’T NOD Spiel

Wer den Namen des französischen Entwicklers DON’T NOD hört, denkt wahrscheinlich am ehesten an narrative Spiele wie Life is Strange, Tell Me Why oder Harmony: The Fall of Reverie. Mit dem Banishers: Ghosts of New Eden Trailer wird noch einmal deutlich, dass das Studio hier einen etwas anderen Weg geht.

Zwar spielt auch hier die Geschichte eine tragende Rolle, aber Ihr müsst auch in Action-RPG-Kämpfen gegen allerlei Geister bestehen. Damit das gelingt, entwickelt Ihr die Fähigkeiten von Antea und Red weiter und entscheidet, mit welchen Fähigkeiten Sie die Gespenster zur Strecke bringen.

Special Editions zum Release

Wer von Euch sich nicht nur das Spiel kaufen will, für den hält Publisher Focus Entertainment gleich zwei besondere Editionen bereit.

Red Echoes Edition

In dieser Sonderedition erhaltet Ihr neben dem Spiel für die Plattform Eurer Wahl auch noch folgende Dinge:

Ein in Leder gebundenes Tagebuch mit Reds Erinnerungen Ein Schreibset Die herunterladbaren Inhalte des Wanderer-Sets



Collector’s Edition

In dieser Edition wird zusätzlich zum Spiel auf der Plattform Eurer Wahl sogar noch mehr für die Fans geboten:

Eine teilbare Statuette von Red und Antea Das offizielle Artbook zum Spiel Ein Steelbook Zwei Banishers Signierringe



Beide Sondereditionen sind allerdings nur im direkt im Store von Focus Entertainment erhältlich.