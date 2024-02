Gamewarez präsentiert das neue und innovative Gamerpad

Gamewarez kennen wir schon seit langem, besonders für komfortable Gaming-Sitzsäcke. Jetzt wird das Programm an komfortorientiertem Gaming-Zubehör um eine neue Innovation erweitert. Unter dem Namen Gamerpad präsentiert Gamewarez spezielle Gaming-Kissen, die besonders das Konsolen-Gaming bequemer gestalten sollen.

Mit einer speziellen Anpassung an die Körperform des Spielenden bieten die Gamerpads eine Unterstützung für Arme, Schultern und Rücken und ermöglichen so eine aufrechtere Haltung, besonders beim Konsolen-Gaming. So wird eine gesündere Körperhaltung gefördert und das Risiko des „Gamer-Lean“ reduziert. Die Gamerpads erscheinen in zwei verschiedenen Produktlinien, die sich in Ausstattung und Design unterscheiden. Zudem sind auch verschiedene Füllungen erhältlich. Die Hüllen sind abnehmbar und können einfach in der Waschmaschine gewaschen werden. Dank der bekannten Gamewarez-Qualität sind die Gamerpads robust und langlebig gestaltet.

Das Gamerpad Classic verfügt über einen multifunktionalen Ansatz und bietet so nicht nur Komfort, sondern auch Funktionalität. Hier finden sich die charakteristischen Seitentaschen von Gamewarez wieder, sodass es genug Platz für Zubehör und Utensilien gibt. Der bekannte und bewährte Fabric Stoff macht das Kissen robust, wasserabweisend und auch schwer entflammbar.

1 of 8

Die zweite Version ist das Gamerpad DoubleFace dieses ist in drei Farbkombinationen erhältlich und kombiniert so bordeaux, petrol und grau mit schwarz. Durch eine weiche Oberfläche ist diese Variante sehr angenehm im Hautkontakt. Insgesamt ist es so auch noch für andere Anwendungen interessant, wie zum Beispiel beim Lesen im Bett oder auf der Couch.

1 of 7

Preis und Verfügbarkeit:

Das Gamewarez Gamerpad Classic ist ab einem UVP von 74,90 € und das Gamerpad DoubleFace ab einem UVP von 49,90 € verfügbar. Die ersten 150 Bestellungen erhalten zudem noch einen originalen Snagger im Wert von 18,90 € kostenlos dazu.