Der neue und verbesserte K1C von Creality

Auf der CES 2024 präsentierte auch Creality gleich zwei Neuheiten, eine davon war, der Creality K1C. Gewissermaßen als Pro-Version, des beliebten Creality K1, kommt dieser neue Core-xy-Drucker gleich mit einer Vielzahl von Verbesserungen daher.

Das Bauvolumen des Creality K1C beträgt weiterhin 220 x 220 x 250 mm und auch die äußeren Abmessungen sind (nahezu) gleich geblieben. Ein Voll-Metall-Extruder ermöglicht eine breite Filament-Kompatibilität, bis hin zu Filamenten mit Carbon-Beimischungen. Die Bedienung erfolgt über eine neue und erweiterte Version des Creality OS. Die AI-Kamera ist nun bereits werksseitig integriert. Genauere Details sind aktuell noch nicht verfügbar.

Als weitere Neuheit wurde der Creality Ender 3 V3 vorgestellt. Im Vergleich zur KE- und SE-Version bietet dieser einige Besonderheiten. So ist der Rahmen jetzt ähnlich aufgebaut, wie der, der K1-Serie, und verleiht dem Drucker so nun ein Unibody-Design. Auch das Display und der Extruder wurden augenscheinlich von der K1-Serie übernommen. So wandert das Display nun von der rechten Seite des Druckers zur rechten Vorderseite. Ebenfalls neu positioniert wurde der Spulenhalter. Dieser sitzt nicht mehr auf dem oberen Rahmen, sondern wird an der rechten Seite des Druckers angebracht, sodass sich die Aufstandsfläche vergrößert. Mit den Neuerungen wird auch hier vermutlich eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 600 mm/s erreicht. Auch hier sind aktuell noch keine genaueren Details verfügbar.

