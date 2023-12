Hardwarekalender 2023 – Tag 9

Heute ist schon der neunte Tag unseres Hardware-Adventskalenders. Ergonomisches Sitzen ist ein immer größer werdendes Thema und so ist in den letzten Jahren einiges an ergonomischen Sitzmöbeln präsentiert worden. Heute haben wir für euch den Interstuhl UP samt Sitzkissen in der Wunschfarbe.

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von „Interstuhl“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Der Interstuhl UP ist ein Design-Sitzhocker mit einer besonderen Ergonomie. Durch eine konvexe Standfläche folgt der Hocker im Sitzen den Bewegungen in allen Richtungen. So verringert sich der Druck auf die Bandscheiben und es ergibt sich eine bessere Blutzirkulation. Ein spezielles Traktionsmuster sorgt dabei für Grip auf allen Oberflächen. Natürlich lässt sich der Hocker über eine integrierte Höhenverstellung auch in der Sitzhöhe anpassen. Vom UP gibt es insgesamt sechs Farbvarianten und dazu noch vierzehn Farbvarianten bei den Sitzkissen. Mit einem Gewicht von nur 4,3 kg lässt sich der Sitzhocker auch ohne großen Aufwand von einem Raum zum anderen tragen. Die maximale Belastbarkeit durch den Nutzenden liegt bei 120 kg.

Teilnahmeschluss ist der 07.01.2024, 23:59 Uhr