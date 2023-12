Hardwarekalender 2023 – Tag 3

Am dritten Tag unseres Hardware-Adventskalenders widmen wir uns noch dem Thema Datensicherheit. Denn Synology bietet die passenden Produkte für eine Datensicherung und zentrale Datenbereitstellung in den eigenen vier Wänden. Wir verlosen heute die Synology DiskStation DS224+.

#Werbung – Diese Preise wurde uns freundlicherweise von „Synology“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Die DiskStations von Synology zählen sicherlich zu den bekanntesten Vertretern der kompakten NAS-Systeme für die Heimanwendung, eignen sich aber auch für den Einsatz in kleineren Büros. Das Plus-Modell bietet eine erhöhte Systemleistung und eignet sich so neben der Verwaltung von Daten auch für die Verwaltung und Bereitstellung von Multimedia-Inhalten. Mit der Audio Station wird das NAS zur persönlichen Musikzentrale und stellt so die persönliche Musiksammlung für das gesamte Netzwerk bereit. Synology Fotos kann man nutzen, um die Bildersammlung zu verwalten, indizieren und organisieren. Dazu gibt es noch die Video Station, mit der man seine Filmsammlung organisiert, bereitstellen kann.

Technisch basiert das NAS auf einem Dual-Core-Prozessor Intel Celeron J4125 mit 2 GB DDR4 RAM (auf 6 GB (2 GB + 4 GB) erweiterbar) und bietet Platz für zwei Laufwerke im 3,5″- oder 2,5″-Format mit RAID-Unterstützung. Neben zwei Gigabit-LAN-Ports verfügt das NAS auch über zwei USB 3.2 Gen1-Anschlüsse.

Teilnahmeschluss ist der 07.01.2024, 23:59 Uhr