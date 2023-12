Hardwarekalender 2023 – Tag 2

Willkommen zum zweiten Tag unseres Hardware-Adventskalenders. Ein Gaming-PC muss neben viel Leistung eine weitere Eigenschaft haben, er muss leise und kühl bleiben. Um diese Anforderungen zu erfüllen, verlosen wir heute mit be quiet! ein Paket aus gleich sechs Silent-Wings-Pro-4-PWM-Lüftern mit einer Größe von 140 mm.

#Werbung – Diese Preise wurde uns freundlicherweise von „be quiet!“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Der Silent Wings Pro 4 PWM ist der fortschrittlichste, leistungsstärkste und vielseitigste Lüfter von be quiet!. Die Lüfterblätter sind so optimiert, dass er höchste Performance auf Radiatoren und Kühlkörpern erreicht. Durch einen geringen Abstand zwischen Rahmen und Lüfterblättern, sowie dem trichterförmigen Luftauslass, wird der statische Druck weiter maximiert. Der 6-Pol-Lüftermotor mit Fluid-Dynamic-Lager ermöglicht einen vibrationsarmen und leisen Betrieb, sodass der Lüfter bei gewöhnlichen Drehzahlen nahezu nicht hörbar ist. Dank individueller Montageoptionen eignet sich der Lüfter für den Einsatz auf Radiatoren, Kühlkörpern oder auch als Gehäuselüfter. Mit einem Speed-Switch lässt sich die maximale PWM-Drehzahl in drei Stufen bis 2.400 U/min begrenzen.

Baugröße: 140 x 140 x 25 mm Gewicht inkl. Kabel: 258 g Maximale Drehzahl: 2.400 U/min Maximale Lautstärke: 36,8 dB(A) Maximaler Luftstrom: 165,5 m³/h Maximaler statischer Druck: 3,64 mmH2O Motor: 6 polig Lagerung: Fluid Dynamic Lager Kabellänge: 500 mm (mit Ummantelung) Leistungsaufnahme: 6 W Lebenserwartung: 300.000 h Garantie: 5 Jahre

