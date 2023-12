Hardwarekalender 2023 – Tag 10

Die Tage werden schon zweistellig und am zehnten Tag unseres Hardware-Adventskalenders gibt es was besonders. Gemeinsam mit MEDION ERAZER verlosen wir den Spectator X10 Gaming-Monitor.

#Werbung – Dieser Preis wurde uns freundlicherweise von „MEDION ERAZER“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Der MEDION ERAZER Spectator X10 ist ein 32-Zoll-Curved-Gaming-Monitor im 16:9 Format. Er bietet eine QHD-Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln und eine Bildwiederholrate von 165 Hz. Dank Adaptive-Sync-Technologie passt sich die Bildwiederholrate an die Bildausgabe der GPU an. Die Reaktionszeit liegt bei 1 ms MPRT und der dynamische Kontrast bei 30.000.000:1 (3.000:1 statisch). So werden auch temporeiche Spielszenen sauber aufgelöst und man kann jedes Detail erkennen. Die Helligkeit des Displays liegt bei maximal 350 cd/m². Für die Anbindung an den PC und weiteren Geräten bietet der Monitor zwei HDMI-Anschlüsse und einen DisplayPort-Anschluss. Darüber hinaus sind zwei Lautsprecher und ein Kopfhöreranschluss ebenfalls integriert. Dank des multifunktionalen Standfußes lässt sich der Monitor um 110 mm in der Höhe verstellen und ist auch neigbar. Für die Nutzung von Monitorarmen ist aber auch eine VESA-Halterung in der Größe 100 x 100 mm vorhanden.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen, die mindestens 18 Jahre alt sind und einen Wohnsitz in Deutschland haben. Angestellte von game2gether.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Angehörige, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von game2gether.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinn kann nicht umgetauscht und nicht in bar ausgezahlt werden. Der/die ausgeloste Gewinner hat/haben 48 Stunden Zeit auf die Gewinnbenachrichtigung zu antworten. Nach Ablauf der Frist wird der nächste Gewinner ermittelt.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden. Nach beendeter Verlosung werden alle Teilnehmerdaten gelöscht.

Teilnahmeschluss ist der 07.01.2024, 23:59 Uhr