Hardwarekalender 2023 – Tag 1

Willkommen zu unserem Anfang einer langen Reihe von Gewinnspielen und großartiger Preise. Wie jedes Jahr verbirgt sich hinter jeder Tür unserer Adventskalender eine tolle Überraschung. Egal ob Unterhaltung oder Hardware. Zum Anfang legen wir direkt mit einem ordentlichen Gewinnpaket los. Heute gibt es ein Bundle von AVM bestehend aus der FRITZ!Box 5590 Fiber, dem FRITZ!DECT 200 und dem FRITZ!Smart Gateway zu gewinnen.

#Werbung – Diese Preise wurde uns freundlicherweise von „AVM“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Die FRITZ!Box 5590 ist das Top-Modell von AVM für den Einsatz an Glasfaser-Anschlüssen. Der Router bietet Wi-Fi 6 mit einer Datenrate von bis zu 2.400 MBit/s + 1.200 MBit/s sowie Gigabit-LAN- und 2,5-Gigabit-WAN. So lässt sich ein intelligentes WLAN Mesh für das Heimnetzwerk realisieren. Darüber hinaus ist eine Telefonanlage mit DECT-Basis und ein Mediaserver samt NAS-Funktion in den Router integriert.

Bei der FRITZ!DECT 200 handelt es sich um eine intelligente Steckdose für das Heimnetzwerk. So lassen sich angeschlossene Verbraucher bequem für ein FRITZ!Fon, den PC, das Tablet oder das Smartphone fernsteuern. Darüber hinaus erfasst die Steckdose auch gleich noch den Energiebedarf. Für die Fernsteuerung angebunden wird die Steckdose drahtlos über die DECT-Basis des Routers.

Mit dem FRITZ!Smart Gateway erweitert man die Anzahl der über die FRITZ!Box steuerbaren Smarthome-Geräte deutlich. Denn über das Gateway lassen sich auch Zigbee-3.0-kompatible Geräte anbinden und bedienen. Weiterhin erlaubt es eine Verdoppelung der mittels DECT angebundenen Smarthome-Geräte.

