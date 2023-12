Against the Storm verlässt den Early Access

Überleben im Postapokalyptischen Zeitalter

In Against the Storm geht es darum, dass verschiedene Rassen zusammen ein Dorf führen und gemeinsam überleben müssen. Dabei hat jede Rasse verschiedene Eigenschaften. So können Menschen besser Pflanzen sammeln, Biber Holz fällen oder Echsen effizient Leder besorgen. Dabei steht eine riesige zufallgenerierte Welt als Spielfläche zur Verfügung. Somit ist immer Abwechslung garantiert. Das Dort ist vielen Gefahren ausgesetzt, welche es zu bewältigen gilt.

Positive Bewertungen sprechen für sich

Mit einem Steamscore von „äußerst positiv“ genießt Against the Storm eine große Beliebtheit. Es gilt gegen verschiedene Elemente der Natur, ob überdimensional große Monster oder Katastrophen, zu überleben. Dabei gilt es, die Entwicklung des Dorfes genau zu planen und Operationen außerhalb in den sechs vorhandenen Biomen zu organisieren und durchzuführen. Diese Elemente müssen genau durchdacht sein, da jeder Fehler das Ende des Dorfes bedeuten kann. Somit ist ein neuer Spielstand die einzige Option.

Interessante Genremischung in Against the Storm

Das Spiel beinhaltet Strategie, Survival und auch Rougeliteelemente. Das Bauen, Überleben und das Gewissen, dass mit einem Fehler alles vorbei sein kann, motiviert zum konstruktiven Handeln. Umso länger der Spielverlauf, umso größer werden die wachsenden Herausforderungen. Die Fünf Rassen (Menschen, Biber, Echsen, Füchse, Harpyien) stehen durch die unterschiedlichen Eigenschaften im Austausch und müssen effektiv eingesetzt werden.

Against the Storm kann auf Steam für 29,99 € erworben werden und ist seit dem 8. Dezember nach ca. einem Jahr aus dem Early Access ausgetreten. Aktuell bekommt man das Spiel reduziert für 19,49 €.

Hier der Trailer zum Release:

