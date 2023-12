Adventskalender 2023 – Tag 25

Das heutige Türchen unseres Game2Gether-Adventskalenders 2023 steht ganz im Zeichen der Gerechtigkeit. Wir verlosen zwei Bundles: Einmal RoboCop: Rogue City für die Playstation 5 + einen Revolution Pro 3 Controller oder Gangs of Sherwood für die Xbox + einen Revolution X Pro Camo.

#Werbung – Diese Preise wurden uns freundlicherweise von „Nacon“ und „BigBen“ zum Verlosen zur Verfügung gestellt.

Robocop: Rouge City versprüht 80er-Flair. Das Spiel setzt direkt nach dem zweiten Film ein. Spieler schlüpfen in die Rüstung von RoboCop Alex Murphy und setzen die gesamte Härte des Gesetztes ein, um Kriminellen Einhalt zu gebieten. Um Alex optimal durch die Straßen und Gebäude zu navigieren, geben wir euch den Revolution Pro Controller 3 von NACON an die Hand. Als natürliche Weiterentwicklung des REVOLUTION Pro Controller 2 profitiert die neueste Version von noch mehr Komfort und Leistung. Die Ergonomie, die für extralange Spielsitzungen entwickelt wurde, bietet ultimative Griffigkeit und Kontrolle.

Von der Zukunft ins fiktive England. In Gangs of Sherwood müssen Robin, Marian, Bruder Tuck und Little John zusammenarbeiten, um den Sheriff von Nottingham und seine Armeen aufzuhalten. Das Spiel setzt auf ein kooperatives Spielerlebnis für 1 bis 4 Spieler, das in einer neu erdachten Welt von Robin Hood spielt. Passend dazu erhaltet Ihr den Revolution X Pro Controller von NACON. Der extrem leistungsfähige Controller für Xbox One, XBox Series und PC, präsentiert sich im schicken Camo-Design. Dank der professionellen Ergonomie und den patentierten Sticks des Revolution X, die eine überragende Amplitude und Präzision bieten, kannst du dein volles Potenzial ausschöpfen.

