X-Men: Red 2 – Magnetos letzte Schlacht – Comic Review

Die X-Men haben den Mars bewohnbar gemacht, um eine neue Heimat für die Arakki zu schaffen. In X-Men: Red dreht sich nun alles um den Planet Arakko, Band 1 trägt den Untertitel Die Mars-Chroniken.

Vielen Dank an Panini für die Bereitstellung des Comics.

Allgemeines:

„A.X.E.-Kapitel! Die Mutanten vom Planeten Arakko haben den Frieden gewählt. Nun holt der Krieg sie ein, als die Eternals ihr Arsenal auffahren. Plus: Während Cables Falle für Abigail Brand zuschnappt, macht Roberto Da Costa seinen Zug. Und keiner sieht ihn kommen.“

Inhaltsangabe zu X-Men – Red 2 – Magnetos letzte Schlacht (Panini)

Verlag Panini Format Softcover Marke X-Men Storyline X-Men: Red (2022) Storys X-Men: Red 6-10 Zeichner Jacopo Camagni, Madibek Musabekov, Stefano Caselli Autor Al Ewing Seitenanzahl 132 Preis 16,00 € Veröffentlichung 12.09.2023

X-Men: Red 2 umfasst insgesamt fünf Storys der Originalausgaben, aufgeteilt in fünf Kapitel. Zu Beginn finden wir eine kurze Einleitung, die uns bei der Einordnung in die aktuelle Storyline hilft. Die einzelnen Geschichten werden durch Originalcover eingeleitet. Am Ende des Comics findet man noch einige Variant-Cover-Entwürfe.

Die Titel der einzelnen Storys lauten:

Die Stunde von Magneto Die Seite der Sieger Aufbruch ins Ungewisse Rückkehr des Königs Das neue Zeitalter

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird. Allerdings haben wir bewusst einige Details der Handlung ausgelassen. Daher wird die Beschreibung der jeweiligen Storys nach und nach kürzer.

Es ist einiges gesehen, seitdem die Mutanten den Mars zu Arakko formten. Abigail Brand steht mit SWORD danach Sol zum Zentrum der Galaxy zu machen und ruft die X-Men Red ins Leben. Ororo bildet als Gegenpol die Bruderschaft von Arakko. Doch dann kommt es zum Krieg zwischen den Eternals und den Mutanten. Dabei lässt Druig Uranos auf Arakko wüten und nun ist hier nichts mehr so, wie es mal war.

Die Stunde von Magneto:

Auf Arakko tobt die Schlacht gegen das Arsenal von Uranos. Doch die Angreifer sind so stark, dass selbst Ororo nicht weiß, wo sie zuerst helfen soll. Daher versucht sie mit der Hilfe von Lactuca einen Überblick zu bekommen, wo gerade ihre Hilfe am dringendsten benötigt wird. So eilt sie schließlich Magneto zur Hilfe…

Die Seite der Sieger:

Ororo und Magneto ist es gelungen Uranos zu bezwingen, doch Magneto kann sich nicht weiter am Leben halten und liegt im Sterben, Ororo begleitet ihn auf diesem Weg…

Doch der große Ring von Arakko hat noch größere Verluste erfahren, genauso wie das gesamte Volk von Arakko. Isca die Unbesiegbare hat sich im Kampf gegen Uranos als sehr wankemütig gezeigt und gerät mit Lodus Logos aneinander, zerbricht der große Ring jetzt vollständig?

Aufbruch ins Ungewisse:

Nachdem Cable Zugriff auf die letzten Daten von Abigail Brand erlangen konnte, zählte er eins und eins zusammen, sie arbeitet mit Orchis zusammen und wer weiß, was sie noch ausheckt…

So beginnt er ihre Ermordung zu planen, aber erst benötigt er noch weitere Informationen…

Rückkehr des Königs:

Durch den Tod von Magneto fehlt Krakoa und Arakko ein mächtiger Omega-Mutant. So brachte Abigail Brand Professor X auf die Idee, den unberechenbaren Gabriel Summers wiederzubeleben. Zwar hat Charles einen Plan, wie er dessen Unberechenbarkeit besser in den Griff bekommen kann, aber wird das wirklich funktionieren? Viel wichtiger ist aber eigentlich die Frage, was erhofft sich Abigail Brand davon?

Das neue Zeitalter:

Cable und seine Begleiter befinden sich im Kampf mit den Wächtern der Weltenfarm, Roberto da Costa stellt Abigail Brand und Ororo liefert sich ein Duell mit Vulcan. Im letzten Kapitel erwarten uns einige spannende Konfrontationen. Doch wie werden sie ausgehen?

Charaktere, Stil und Erzähler:

Zu den zentralen Figuren zählen besonders Magneto, Ororo, der Fischerkönig und Cable. Der wiederbelebte Vulcan steht auf der gegnerischen Seite und bei Abigail Brand ist man sich nicht ganz so sicher…

Als Erzählerperspektive dienen häufig die Gedanken einzelner Charaktere, dies wechselt immer etwas von Story zu Story, aber wir finden auch viele räumliche und zeitliche Einordnungen.

Fazit:

X-Men: Red 2 setzt die Ereignisse des ersten Bandes direkt fort und knüpft auch an A.X.E. an. Um der Story komplett folgen zu können benötigt man einiges an Hintergrundwissen, was über die aktuellen Storylines hinaus geht.

Wir sind gespannt, wie sich die Geschichte um Arakko in den kommenden Ausgaben weiterentwickeln wird.

Der Comic wurde Game2Gether von Panini für den Test zur Verfügung gestellt. Eine Einflussnahme des Herstellers oder Händlers auf den Testbericht hat nicht stattgefunden.

