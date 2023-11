Warhammer 40K: Space Marine 2 wird verschoben

Space Marine 2 wird verschoben, so lautet es in einem Presseschreiben vom Herausgeber Focus Entertainment. Das von vielen Fans heiß erwartete Spiel erscheint erst nach Juni im nächsten Jahr.

Space Marine 2 ist kein schneller Fortsetzer des ersten Teils, das war schon vorher klar. Das Spiel ist lange in der Produktion, nachdem auch schon eine große Lücke ohne Planung zu einer Fortsetzung bestanden hatte. Nun ist es offiziell, Space Marine 2 erscheint noch fast ein Jahr später, in der zweiten Hälfte von 2024. Aber wie Fans wissen sind Space Marines geduldig, ein Jahr ist nur ein Augenblick, ein Menschenleben nur Bruchteil ihrer Zeit. Auch die bekannten Übermenschen werden nicht in schneller Zeit geschaffen.

Space Marine 2 wird verschoben, um qualitativ gut zu sein

Um die Qualität beim Erscheinen des Spiels zu garantieren, will Focus Entertainment dem Spiel erst noch den Feinschliff verpassen. Nachdem, was wir auf der Gamescom anspielen konnten, geht es dabei wahrscheinlich um die Qualität in Kombination mit der Menge an anstürmenden Gegnern, welche handelsübliche Grafikkarten zum Glühen bringen würden. Das Balancing zwischen Schönheit und der Menge an Berechnungen durch Milliarden bewegende Partikel muss wohl noch gefunden werden. Es war direkt klar, dass das keine leichte Aufgabe wird.

Ein paar kleine Vertröstungen

Das Spiel wird eine Closed Beta haben, für die man sich nun anmelden und sich das Spiel schon vor dem Release anschauen kann. Außerdem wurde versprochen, dass das offizielle Erscheinungsdatum in den nächsten Wochen bekannt gegeben wird, wahrscheinlich bei den Games Awards am 07. Dezember.

Wollen wir hoffen, dass das Spiel endlich noch mal ein Warhammer 40k Spiel wird, welches bei Release gut spielbar ist und direkt Spaß macht, sonst bin ich traurig um den Mehraufwand. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel, und alles was noch dazu kommen wird.

> Schaut euch hier den neuen Lictor beim Warhammer 40K Tabletop an