Eigentlich ist die Nachricht über eine Veröffentlichung von Planet of Lana auf PlayStation und Nintendo Switch wenig überraschend. Das zu Recht hoch gelobte Indie-Game Planet of Lana erscheint im Frühjahr 2024 für die Xbox-Konkurrenz.

Wir durften das Spiel zum Xbox-Release antesten und waren begeistert. Neben der wunderschönen Optik und dem durchdachten Gameplay, überzeugte der emotionale und mitreißende Soundtrack von D.I.C.E. und des BAFTA-nominierten Komponisten Takeshi Furukawa.

Zur Story:

In Planet of Lana gerät Lanas Welt ins Wanken, als mysteriöse außerirdische Kugeln am Himmel auftauchen und Roboter beginnen, Dorfbewohner für einen unbekannten Zweck zu fangen. Woher sie kommen und was das alles bedeutet, müsst Ihr im Verlauf des Abenteuers erst einmal herausfinden. Doch zuerst muss Lana ihre Schwester retten.

Das Abenteuer führt Euch durch dichte Dschungel, sonnenbeschienene Wiesen, trockene Wüsten und den kalten Stahl außerirdischer Architektur. Ein Abenteuer mit Charme und Herz.

„Wir freuen uns, Planet of Lana im Frühjahr 2024 auf Switch und PlayStation zu bringen“, so Adam Stjärnljus, Direktor von Wishfully Studios. „Wir möchten unser Spiel mit so vielen Menschen wie möglich teilen, deshalb freuen wir uns sehr darüber. Vielen Dank an alle Fans, die dazu beigetragen haben, dass Planet of Lana auf PC und Konsole ein Erfolg wurde, und vielen Dank an die Nintendo Switch- und PlayStation-Community für Ihre Geduld – ich verspreche, wir werden unser Bestes geben, damit sich das Warten lohnt!“

Zwar bleibt uns der Publisher das genaue Veröffentlichungsdatum derzeit noch schuldig, aber das Frühjahr 2024 ist ja nun auch nicht mehr lange hin. Wir bleiben dran und berichten, sobald wir das Datum erfahren.

Aber schaut Euch doch einfach noch das Video zur Switch- und PS-Veröffentlichung an:

Die Veröffentlichung von Planet of Lana dauert zwar noch bis zu Frühjahr 2024, aber das Warten lohnt sich!

