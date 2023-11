Suicide Squad: Kill the Justice League – neue Infos zu Gameplay und Story.

Mit „Suicide Squad: Kill the Justice League“ wagt sich Rocksteady nach der sehr erfolgreichen Batman: Arkham-Trilogy erneut ins DC-Universum. Diesmal verfolgen Spieler jedoch nicht die Abenteuer von Batman, sondern folgen dem namensgebenden Suicide Squad. In der ersten Episode von „Suicide Squad Insider“ gewähren die Entwickler Einblicke in Story, Gameplay und die Welt. Wir haben die wichtigsten Infos zusammengefasst.

Wer ist das Suicide Squad?

Das Suicide Squad oder die Task Force X ist eine geheime Regierungsorganisation angeführt von Amanda Waller und A.R.G.U.S (Advanced Research Group Uniting Superhumans). Das Team besteht aus reformierten oder inhaftierten Straftätern, denen im Gegenzug für die Absolvierung der mehr als riskanten Missionen Strafminderung zugesprochen wird. Die Mitglieder haben sich im Laufe der Comic-Reihe immer wieder geändert. So waren etwa auch Killer Croc, Deathstroke, Bane oder Enchantress teil der Gruppierung. In der Version von Rocksteady besteht die Task Force X aus Captain Boomerang, Deadshot, Harley Quinn und King Shark.

Story & Setting

Der grobe Rahmen des Spieles wird bereits im Titel geklärt. Als Suicide Squad müsst ihr die Justice League töten. Die Helden sind unter die Kontrolle des Bösewichts Braniac gefallen. Spieler werden sich von Mission zu Mission hangeln, um den einstigen Helden den gar auszumachen. Einer der frühen Einsätze wird im Video vorgestellt.

Hier brechen die Antihelden, im Auftrag von Amanda Waller und A.R.G.U.S, in die „Hall of Justice“ (das Hauptquartier der Justice League) ein. Die Charaktere liefern dabei den typischen Humor voller Oneliner ab. Bekannte Synchronsprecher wie Tara Strong (Harley Quinn), Scott Porter (Flash) und Nuufolau Joel Seanoa alias Samoa Joe (King Shark), lassen nicht nur die Herzen von DC-Fans höherschlagen, sondern verleihen den Charakteren auch mehr Tiefe.

Abseits davon wird die Stadt Metropolis der Hauptschauplatz des Spieles sein. Die Stadt soll dabei doppelt so groß sein, wie Gotham City in „Arkham Knight“ und beinhaltet auch bekannte Landmarken, wie den Daily Planet oder den LexCorp-Tower. Im Video wird diese jedoch nicht als blühende Metropole präsentiert, sondern durch die Invasion Braniacs gleicht die Stadt einem Schlachtfeld.

Hier werden Spieler auch andere bekannte DC-Charaktere treffen, wie etwa Oswald Cobblepot aka der Penguin. Chronologisch ordnet sich die Geschichte nach den Ereignissen von „Batman: Arkham Knight“ ein.

Gameplay

Spielerisch ist „Suicide Squad: Kill the Justice League“ ein Third-Person Action Shooter, der entweder allein oder im Koop-Modus gespielt werden kann. Jeder der Charakter hat dabei ein einzigartiges Set aus Angriffen und Fähigkeiten. Während Deadshot etwa auf tödliche Präzision und verschiedene Schusswaffen setzt, nutzt King Shark rohe Gewalt und schwere Waffen im Kampf. Solospieler können zwischen den Missionen die Charaktere wechseln.

Beim Einbruch in die „Hall of Justice“ zeigt sich auch der erste Unterschied zu Rocksteadys Batman-Spielen. Denn während der dunkle Ritter eher den Ort untersuchen würde, um mehr über Braniacs Pläne zu erfahren, denkt die Task Force X nur daran, was sie mitgehen lassen können. Hier erhält die Gruppe auch eine Reihe nützlicher Items, wie Batmans Greifhaken, einen Geschwindigkeitshandschuh oder ein Jetpack. Das gezeigte Gameplay wirkt im Gegensatz zur „Arkham-Trilogy“ deutlich rasanter und die Kämpfe intensiver und weniger wuchtig.

Welche Editionen gibt es?

Wer sich „Suicide Squad: Kill the Justice League“ bereits vorab sichern möchte, kann aus verschiedenen Editionen wählen:

Standardversion – Preis: 69,99 Euro (PC), 79,99 Euro (PS5)

Enthält das Basisspiel

Vorbesteller Bonus: Klassische Suicide Squad Outfits

Vorbesteller Bonus: Rouge Outfit-Set (nur Digital auf PS5)

Digital Deluxe Edition – Preis: 99,99 Euro (PC) 109,99 Euro (PS5)

Basisspiel

Alle Inhalte der Standardversion

Vorbesteller Boni

Justice-League Outfit-Set

Black Mask Waffenpaket (Pistole, Scharfschützengewehr und schwere Waffe)

„Squad Golds“-Waffenpuppen

Premium Battle-Pass-Marke

„Nichts für Ungut“-Outfitfarbmuster (nur Digital)

72-Stunden Vorabzugang

Welchen Umfang der Battlepass haben wird, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht ganz klar. Weitere Informationen zum Spiel sollen in den nächsten Ausgaben von „Suicide Squad Insider“ veröffentlicht werden.

„Suicide Squad: Kill the Justice League“ erscheint am 02.02.2024 für PC, PS5 und Xbox Series S/X. Vorbesteller können bereits ab dem 30. Januar 2024 auf Superhelden-Jagd gehen.

Neugierig? Anbei haben wir euch die erste Episode des Entwickler-Blogs angehängt: