Moon Knight – Wächter der Nacht 3 – Comic Review

Nach dem Erfolg auf Disney+ ist Moon Knight auch in der Comic-Welt auf neue Abenteuer gestartet. Weiter geht es mit Band 3 der neuen Serie Moon Knight – Wächter der Nacht, dieser trägt den Untertitel Monster im Mondlicht.

Allgemeines:

„Moon Knight kämpft in New York gegen eine gefährliche Vampir-Organisation. Unterstützt wird der Mondritter dabei von Khonshus zweiter Faust Hunter’s Moon sowie weiteren Gefährten. Doch den Konflikt mit den Persönlichkeiten Jake Lockley und Steven Grant in seiner Psyche muss Marc allein ausfechten! Zudem wird seine Tochter von Werewolf by Night entführt, um den Fluch der Werwölfe zu brechen.“

Inhaltsangabe zu Moon Knight – Wächter der Nacht 3 – Monster im Mondlicht (Panini)

Verlag Panini Format Softcover Marke Moon Knight Storys Moon Knight (2021) 13-18, Annual 1 zentrale Charaktere Moon Knight Zeichner Alessandro Cappuccio, Federico Sabbatini Autor Jed MacKay Seitenanzahl 172 Preis 20,00 € Veröffentlichung 13.06.2023



Diese Band umfasst sechs fortlaufende Storys der Originalausgabe, plus die Story der Annual-Ausgabe. Eingeleitet werden die einzelnen Geschichten jeweils von den Covern der Originalausgabe. Ein paar Variant-Cover findet sich zum Ende des Hefts.

Wir müssen reden Soldat, Millionär, Halunke Nachtschicht Chinatown Heimspiel Feierbiest Die Rückkehr

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird. Allerdings haben wir bewusst einige Details der Handlung ausgelassen. Daher wird die Beschreibung der jeweiligen Storys nach und nach kürzer.

Der ehemalige Söldner Marc Spector kehrte nach seinem Tod vor einer Statue des Gottes Khonshu als dessen Avatar ins Leben zurück. Doch durch seine Persönlichkeitsstörung gibt es nicht nur das Bewusstsein von Marc in seinem Körper. Als Moon Knight möchte er nun die Nachbarschaft schützen und baute so seine Mitternachtsmission auf.

Im letzten Band wurde Moon Knight zunächst inhaftiert und musste erstmal aus dem Gefängnis entkommen, um Zodiac weiter verfolgen zu können. Doch am Ende des Bandes schafft er es schließlich, ihn zu stellen.

Wir müssen reden:

Nach dem Angriff auf Soldier und den Ereignissen rund um Zodiac ist Moon Knight jetzt auf der Jagd nach dem Anführer der Vampire. Der mysteriöse Tutor führt Structure, wie er seine Vampir-Organisation nennt, an. Doch auch Tutor hat eigene Pläne, denn er versucht Taskmaster davon zu überzeugen für ihn Moon Knight auszuschalten. Doch möchte er sich, nachdem Marc ein ganzes Haus zerstört hat, um ihn zu erlegen, sich erneut mit ihm anlegen?

Eindrucksvoll, wenn jemand wie Taskmaster zugibt, vor Moon Knight Angst zu haben.

Soldat, Millionär, Halunke:

Zuletzt hatten sich Moon Knights Persönlichkeiten eigentlich darauf geeinigt, Marc zunächst die Kontrolle zu überlassen. Doch als er im Kampf gegen Zodiac etwas aus dem Ruder lief, entschied sich Steve dazu einzuschreiten. Dadurch stehen sie jetzt aber wieder in einem inneren Konflikt, sodass Steve und Jake versuchen ihm seine wahren Probleme aufzuzeigen…

Marcs Konflikt mit seinen beiden alternativen Ich’s ist sehr unterhaltsam, lässt jedoch auch tiefe Einblicke in seine Persönlichkeit zu.

Nachtschicht:

Marc ist zu der Einsicht gekommen, dass er gegen Structure mehr Aufklärung leisten muss und so hat er sich dazu entschieden, mit seinen anderen Persönlichkeiten zu kooperieren. Denn Steven und Jake können jeweils auf ihre ganz eigene Art und Weise an Informationen gelangen und Marc so ein besseres Bild seiner Gegner verschaffen…



Chinatown:

Marc unternimmt zusammen mit Reese und Soldier einen Ausflug nach Chinatown, um herauszufinden, warum Tutor einen Bogen um diesen Stadtteil macht. Getreu des alten Mottos „Der Feind meines Feindes ist mein Freund“ vermutet er hier Unterstützung für seinen Kampf gegen Structure und Tutor zu finden.

Heimspiel:

Mit den Informationen, die Steven beschafft hat, hat Marc einen Plan geschmiedet, um die Auftragskiller, die Tutor auf ihn angesetzt hat, in eine Falle zu locken. Die Mitternachtsmission mag eine Zuflucht für alle Reisenden sein, die des Nachts Schutz suchen, für die Gegner Moon Knights ist sie aber eine Falle…

Feierbiest:

Moon Knight platzt mit Tigris in die großangelegte Gala von Tutor hinein, ist dies das Ende von Structure? Es wartet ein großer Showdown auf uns, der mit der ein oder anderen Überraschung aufwarten kann.

Die Rückkehr:

Die letzte Story steht etwa außerhalb der Geschichte des Bandes, handelt es sich auch um eine Annual-Ausgabe. Moon Knight bekommt in der Mitternachtsmission Besuch von seiner Ex-Frau. Ihre gemeinsame Tocher Deatrice, wurde von Werwölfen entführt. Diese haben eine Prophezeiung entdeckt, nach der eine Tochter von Moon Knight der Schlüssel dazu ist, Khonshu zu töten. So begibt sich Moon Knight gemeinsam mit Hunters Moon auf eine Rettungsmission.

Charaktere und Erzähler:

Mittelpunkt der gesamten Storyline ist natürlich Moon Knight mit dem Bewusstsein von Marc Spector, aber auch Steven Grant und Jake Lockley haben ihre Auftritte. Seine Assistentin Reese, Soldier, Hunters Moon sowie Tigra und seine Psychologin sind hier natürlich die wichtigsten Nebencharaktere.

Optisch ist der gesamte Comic eher düster gehalten. Erzählt wird die Geschichte außerhalb der Dialoge stark aus der gedanklichen Sicht von Marc.

Fazit:

Mit „Moon Knight – Wächter der Nacht 3 – Monster im Mondlicht“ wird die Geschichte um den Avatar von Khonshu spannend weitergeführt. Dieses Mal steht besonders das Verhältnis von Marc zu seinen anderen Persönlichkeiten stark im Fokus und wir lernen mehr darüber, wie gefährlich Marc in Wirklichkeit ist.

Wir sind gespannt, wie sich die Geschichte weiter entwickeln wird und freuen uns auf die nächste Ausgabe.

