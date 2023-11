Jusant – Bergsteig-Action-Rätsel ab sofort erhältlich

DON’T NOD veröffentlicht heute Jusant, ein Bergsteig-Action-Rätsel-Spiel. Das Spiel ist erhältlich auf Steam, Xbox Series X|S (inklusive Xbox Game Pass) und PlayStation 5. Es kann außerdem mit Nvidia GeForce Now gespielt werden.

Über Jusant

In Jusant können Spieler die meditative Atmosphäre im Action-Rätsel-Kletterspiel genießen. Sie erklimmen einen unermesslich hohen Turm mit ihrem wässrigen Begleiter, dem Ballast. Dabei meistern sie ihre Kletterwerkzeuge, finden ihren Weg nach oben durch diverse Biome und entschlüsseln die Vergangenheit des Turms. In ihrem eigenen Tempo fordern sie sich selbst heraus, erkunden verschiedene Pfade und die Geheimnisse einer vergangenen Zivilisation.

Soundtrack und neuer Trailer

Der Original-Soundtrack zum Spiel, komponiert von Guillaume Ferran, ist auf Steam erhältlich. Er kann entweder separat oder zusammen mit dem Spiel im Soundtrack Bundle gekauft werden. Der herausragende Soundtrack ist mit Genehmigung des Partners Kid Katana Records ab dem ersten Tag auch auf digitalen Plattformen verfügbar.

Der neue Trailer bietet einen tieferen Einblick in das Kletter-Gameplay, die Rückkehr zur Natur, die Entdeckung der Vergangenheit des Turms und die Anpassung an neue, anspruchsvollere Umgebungen. Außerdem gibt es mehr von den wunderschönen Biomen zu sehen, vom Ballast und den verschiedenen Möglichkeiten, zu klettern. Den Trailer findet ihr unten im Artikel.

Oskar Guilbert, CEO von DON’T NOD: „2023 war bisher mit der Veröffentlichung von Harmony: The Fall of Reverie, unserem 15-jährigen Jubiläum und nun der Veröffentlichung von Jusant ein großes Jahr für uns bei DON’T NOD. Wir sind sehr stolz auf alle beteiligten Teams und die harte Arbeit, die sie geleistet haben. Wir hoffen, dass sich die Spieler in das Klettern, die Atmosphäre und die Geschichte von Jusant verlieben.”

Jusant auf der Paris Games Week

DON’T NOD und Jusant sind außerdem vom 1. bis 5. November auf der Paris Games Week vertreten, dem größten Videospiel-Event in Frankreich. Besucher können Jusant an diesen drei Ständen spielen: Capital Games (Jeux Made in France), PGW Junior und Xbox Microsoft.

Jusant ist jetzt erhältlich – auf Steam (mit Nvidia DLSS 3-Unterstützung ab Veröffentlichung), Xbox Series X|S (inklusive Xbox Game Pass) und PlayStation 5. Die Nvidia-DLSS 3-RTX-Technologie steigert die Bildwiederholrate und sorgt gleichzeitig für eine hervorragende Bildqualität und Reaktionsfähigkeit. Sie wird auch von Nvidia GeForce Now unterstützt.

Den Jusant-Launch-Trailer gibt es hier zu sehen: