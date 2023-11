Die unsterblichen X-Men 2 – Süße Albträume – Comic Review

Neben Die furchtlosen X-Men, wo besonders das aktuelle X-Men-Team im Fokus steht, erleben wir nun in Band 2 von Die unsterblichen X-Men weitere Abenteuer der unsterblichen Mutanten. Dieses Mal wird auch direkt der Grundstein für ein neues Event gelegt.

Allgemeines:

„Der böse Mutant Sinister hat lange geplant. Nun ist der Tag gekommen, Xaviers Traum in einen Albtraum zu verwandeln, aus dem es kein Erwachen gibt. Der beste X-Men-Titel am Markt, mit einem wichtigen A.X.E.-Kapitel und der Vorgeschichte zum X-Event Sins of Sinister!“

Inhaltsangabe zu Die unsterblichen X-Men 2 – Süße Albträume (Panini)

Verlag Panini Format Softcover Marke X-Men Storyline Immortal X-Men (2022) Storys Immortal X-Men 7-10 zentrale Charaktere Charles Xavier, Cyclops, Wolverine Zeichner Lucas Werneck, Michele Bandini Autor Kieron Gillen Seitenanzahl 108 Preis 13,00 € Veröffentlichung 11.07.2023

Die unsterblichen X-Men 2 umfasst insgesamt vier Storys der Originalausgaben, aufgeteilt in vier Kapitel. Zu Beginn finden wir eine kurze Einleitung, die uns bei der Einordnung in die aktuelle Storyline hilft. Die einzelnen Geschichten werden durch Originalcover eingeleitet. Am Ende des Comics findet man noch einige Variant-Cover-Entwürfe.

Die Titel der einzelnen Storys lauten:

Rot in Blau Der seltsame Fall von Dr. Essex und Mr. Sinister Die X Leben der Moira VI Gehasst und gefürchtet

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird. Allerdings haben wir bewusst einige Details der Handlung ausgelassen. Daher wird die Beschreibung der jeweiligen Storys nach und nach kürzer.

Im letzten Band ging es zunächst um die Nachbesetzung von Magnets Posten im Stillen Konzil, was zu großen Diskussionen führte. Neben Hope gab es mit der Vampirin Selene zwei Interessenten für den Posten. Anschließend drehte sich auch hier alles um das Crossover-Event zwischen den Avengers, den X-Men und den Eternals. Eine Gruppe abtrünniger Eternals versuchte gemeinsam mit den Avengers den Krieg durch die Erschaffung eines neuen Celestials zu beenden, doch der Plan ging schief. Denn nun richtet der Celestial Progenitor über den Planeten und es droht die totale Vernichtung.

Rot in Blau:

Das Urteil von Progenitor steht kurz bevor und auch das Stille Konzil wartet auf das, was da kommen mag. Doch wie wir schon wissen, fällt die Erde durch und die Vernichtung nimmt ihren Lauf. Nightcrawler möchte das nicht so hinnehmen und so hat er mehrere Pläne geschmiedet, um Progenitor aufzuhalten und zu vernichten. Doch welchen Preis werden seine Pläne fordern?

Der seltsame Fall von Dr. Essex und Mr. Sinister:

Es geht zurück in die Vergangenheit, zuerst nach New Mexico im Jahr 1943 und dann nach London im Jahr 1895. Hier lernen wir einiges über die gemeinsame Vergangenheit von Destiny, Raven und Mr. Sinister. Denn einst war Raven in der Rolle des Sherlock Holmes auf Verbrecherjagd und dabei trafen sie und Destiny auf Mr. Sinister. Destiny konnte gleich sehen, dass Sinister zukünftig eine wichtige Rolle spielen wird…

Eine willkommene Pause von den atemberaubenden Kämpfen und die Erde und ein hilfreicher Blick in die Vergangenheit.

Die X-Leben der Moira VI:

Mister Sinister hat das Stille Konzil ins Visier genommen. Vor allem möchte er Hope, die eine zentrale Rolle bei der Wiederbelebung der Mutanten einnimmt, töten. Dabei nutzt er seine Moira-Klone, um im Fall von Fehlschlägen die Zeitlinie zu resetten und so nach und nach den richtigen Weg auszukundschaften. Wird er mit seinem Plan Erfolg haben?

Mister Sinister zeigt hier wieder einmal, wie groß sein Wissen um die Genetik und die Kräfte der Mutanten ist und welche Macht er sich daraus erschaffen hat.

Gehasst und gefürchtet:

Die X-Men und das Stille Konzil verfolgen Mr. Sinister, um ihn für seine Taten zur Rechenschaft zu ziehen. Dabei wartet ein großer Showdown auf uns, der mit einem noch größeren Cliffhanger enden wird…

Charaktere, Stil und Erzähler:

Die zentralen Charaktere ändern sich abhängig von der jeweiligen Story. Im Mittelpunkt der ersten Story stehen insbesondere Nightcrawler und Destiny, in der zweiten sind es Mystique und Destiny. In den letzten beiden Storys sind es dann eher Kate Pryde, Professor X und Hope. Auf gegnerischer Seite ist besonders Mister Sinister in den letzten beiden Storys wichtig.

In jeder Story kommen die Gedanken eines anderen Mutanten als Erzähler zum Einsatz. Wir beginnen mit Nightcrawler in der ersten, Mystique in der zweiten, Kate Pryde in der dritten und enden mit Professor X in der vierten Story.

Fazit:

Für Die unsterblichen X-Men 2 sollte man auf jeden Fall bei A.X.E. auf dem Laufenden sein, ansonsten ist es schwer der ersten Story zu folgen. Die zweite Story hingegen kann man relativ unabhängig sehen, aber für die letzten beiden Storys hilft es sowohl bei X-Men Red, als auch bei der aktuellen Heftserie im Bilde sein. Für all die verschiedenen Storylies bietet der Comic hilfreiche Ergänzungen und besonders die letzten beiden Storys werden noch von zentraler Bedeutung sein.

Wir sind gespannt, wie sich die Geschichte in den kommenden Ausgaben weiterentwickeln wird.

