Die furchtlosen X-Men 19 – Comic Review

Weiter geht es mit Die furchtlosen X-Men, nun mit Band 19, dieser trägt den Untertitel „Der größte Kampf der Mutanten!„. In unserer Review-Reihe schauen wir uns die neuen Abenteuer der Beschützer des Planeten an.

Allgemeines:

„Die X-Men finden einen Weg, einen scheinbar unaufhaltsamen Feind auszuschalten. Doch während einem Mitglied alles zu weit geht, erfüllt sich für ein anderes ein Herzenswunsch.“

Inhaltsangabe zu Die furchtlosen X-Men 19 (Panini)

Verlag Panini Format Heft Marke X-Men Storyline X-Men Heftserie (2022) Storys X-Men (2021) 17 Zeichner Joshua Cassara Autor Gerry Duggan Seitenanzahl 36 Preis 4,99 € Veröffentlichung 19.09.2023

Die furchtlosen X-Men 19 besteht aus wieder aus nur einer einzelnen Story, die der originalen X-Men Heftserie entstammt. Wie üblich finden sich im Comic auch allerlei ergänzende Informationen und zu Beginn eine kurze Zusammenfassung der letzten Ereignisse. Den Abschluss bilden alternative Cover-Entwürfe.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

Da Band 19 die Fortsetzung von Band 17 darstellt, blicken wir nochmal auf diese Ausgabe zurück. In den letzten beiden Ausgaben hatte sich alles um die Children of the Vault und ihre unterirdische Anlage gedreht. Dabei stand vor allem Forge als neues Mitglied der X-Men im Mittelpunkt. So konnten wir ihn etwas näher kennenlernen, kannte man ihn vor allem bislang als Waffenschmied der X-Men. Denn bei der letzten Hellfire-Gala hatte sich das Team der X-Men geändert und einige neue Mutanten kamen in das Team.

Forge ist in den Tiefen des Vaults auf der Suche nach Darwin. Doch ihn trifft er nicht an, stattdessen findet er die schon längst wiederbelebte Laura in einer Art komatösem Schlaf. Er diskutiert mit Calibans-Verstand, der in seinem Anzug steckt, darüber, ob die Rettung von Laura Priorität hat. Doch plötzlich findet er jemand ganz anderen, Serafina greif ihn an, die Frau, die das Team aus Snych, Wolverine und Darwin damals im Vault gefangen nehmen sollte…

Charaktere und Erzähler:

Im Zentrum dieser Ausgabe steht erneut Forge und neben ihm Wolverine, Darwin und Synch. Die zentrale Gegenspielerin ist hier Serafina.

Stellenweise dienen die Gedanken von Forge und Darwin als Erzähler der Geschichte, darüber hinaus finden wir hier keine Erzählerperspektive.

Fazit:

Der kompakte Band Die furchtlosen X-Men 19 führt die Story rund um den Vault zu einem vorläufigen Ende. Dabei bietet er einiges an Überraschungen und bringt für zwei X-Men ein Happy-End. Allerdings lässt der Titel durchaus etwas mehr Action erwarten.

Wir sind gespannt, wie sich die Abenteuer der X-Men weiter entwickeln werden.

