Der unbesiegbare Iron Man 1 – Comic Review

Iron Man verschreibt sich in dieser Comic-Serie ganz der Aufgabe, den Schwarzmarkt von Waffen zu säubern. Los geht’s mit Band 1 der neuen Serie Der unbesiegbare Iron Man, der Comic trägt den Untertitel „Das Leben des Tony Stark“.

Allgemeines:

„Der Auftakt zur aufregenden neuen Iron-Man-Serie von Top-Autor Gerry Duggan (X-MEN, GUARDIANS OF THE GALAXY) und Zeichner Juan Frigeri (SPIDER-MAN)! Nachdem er einen Großteil seines Vermögens ausgegeben hat, bleiben Tony Stark nur noch seine Rüstung und sein Heldenmut. Und ausgerechnet jetzt will ein mysteriöser Feind sein Leben zerstören – und nimmt dafür massive Kollateralschäden in Kauf. Außerdem taucht ein geheimnisvoller Doppelgänger auf… Als Gaststars mit dabei: She-Hulk und Ironheart Riri Williams!

Das neue Leben des Tony Stark!“

Inhaltsangabe zu Der unbesiegbare Iron Man 1 – Das Leben des Tony Stark (Panini)

Verlag Panini Format Softcover Marke Iron Man Storyline Iron Man (2023) Storys Invincible Iron Man (2022) 1–6 zentrale Charaktere Ironheart, Iron Man, She-Hulk Zeichner Juan Frigeri Autor Gerry Duggan Seitenanzahl 148 Preis 19,00 € Veröffentlichung 22.08.2023



Der Comic besteht aus sechs Kapiteln. Diese entsprechen je einer einzelnen Story der Original-Ausgabe. Wie üblich werden die Kapitel durch jeweilige Original-Cover voneinander abgetrennt. Am Ende des Comics finden sich abschließend noch einige Variant-Cover-Entwürfe.

Die einzelnen Storys tragen die Titel:

Das Leben des Tony Stark – Teil 1 Das Leben des Tony Stark – Teil 2 Das Leben des Tony Stark – Teil 3 Das Leben des Tony Stark – Teil 4 Das Leben des Tony Stark – Finale Ein Stück Vergangenheit

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird.

Iron Man hat schon viele Abenteuer erlebt. Alles begann damit, dass Tony Stark im Afghanistan-Krieg verschleppt und entführt wurde. Um sich zu befreien, baute er die erste Iron-Man-Rüstung und bemerkte, dass die Waffen seiner Firma Stark Industries leider auch häufig in die falschen Hände geraten. Von nun an versucht er die Welt vor seinen Waffen und auch vor fremden Bedrohungen zu schützen. So zählte er schließlich auch zu den, von Nick Fury ins Leben gerufenen, Avengers. Dabei rettet er mehr als einmal die Menschheit, musste jedoch auch Fehlschläge verkraften, die ihm teils stark zusetzten.

Das Leben des Tony Stark – Teil 1:

Mittlerweile hat Tony Stark sein gesamtes Vermögen dafür genutzt, so viele Massenvernichtungswaffen wie irgendwie möglich zu kaufen und einzulagern. Alles in der Hoffnung, dass er so der Welt etwas mehr Frieden schenken kann. Sein Besitz beschränkt sich nun auf ein kleines Haus in New York, in dessen Keller er an seiner aktuellen Rüstung bastelt. Doch dann kommt es plötzlich zu einer Explosion…

Das Leben des Tony Stark – Teil 2:

Nachdem Tony betrunken in einer Seitengasse im Müll gelandet ist, bringt ihn Ironheart zurück in sein Versteck. Noch bevor er weiter grübeln kann, wer ihm nach dem Leben trachtet, befinden er und Ironheart sich schon im Kampf gegen Living Laser, der Tony vorwirft ihn entführt zu haben…

Das Leben des Tony Stark – Teil 3:

Nach dem Tod von Zhong Wei erleben wir zunächst einmal, wie Tony und er sich einst begegnet sind und wie Tony ihn schließlich davon überzeugen konnte in den Vorstand von Stark International zu kommen. Nachdem wir wieder in der richtigen Zeit angekommen sind, sieht War Machine nach tdem Rechten und gemeinsam folgen die beiden einer Spur zum Urheber des ganzen…

Das Leben des Tony Stark – Teil 4:

Tony hat eins und eins zusammengezählt, der mysteriöse Angreifer ist niemand anderes als Feilong. Zusammen mit Orchis wollte er eigentlich den Mars kolonisieren, doch die Mutanten kamen ihm zuvor und verwandelten den Mars in Arrako, sodass sich Feilong mit Phobos begnügen musste. Somit fasste er anscheinend ein neues Ziel, die Übernahme von Stark Unlimited…

Das Leben des Tony Stark – Finale:

Tony such Hilfe auf Krakoa und tauscht sich mit Emma Frost über Feilong aus. Währenddessen durchforscht dieser die Archive von Stark Unlimited und stößt dort auf brisante Informationen…

Ein Stück Vergangenheit:

Tony hat damit angefangen eine Autobiografie zu schreiben und seine Erlebnisse festzuhalten. Dabei erinnert er sich an eine vergangene Geschichte, bei der er eine Psi-Blocker-Technologie des Verteidigungsministeriums sicher zu SHIELD bringen sollte. Doch Emma Frost hatte hier ganz andere Pläne…

Charaktere und Erzähler:

Neben Iron Man ist War Machine hier der wichtigste Charakter, aber auch She-Hulk als Tony’s Anwältin hat wiederholt einen Auftritt. Bei Emma Frost kann man nicht so ganz sagen auf welcher Seite sie steht, bzw. man kann es schon, denn sie steht immer auf der Seite der Mutanten. Der zentralste Gegenspieler ist hier auf jeden Fall Feilong.

Große Teile der Geschichte werden aus Tony’s Gedanken heraus erzählt, immer erkennbar an einer bläulichen Sprechblase. Teilweise werden auch Feilongs Gedanken genutzt, dann jedoch immer mit einer rötlichen Sprechblase.

Fazit:

Mit Der unbesiegbare Iron Man 1 – Das Leben des Tony Stark erleben wir einen vielversprechenden Einstieg in die neue Iron-Man-Storyline. Die Geschichte wird spannend erzählt und bietet einige Überraschungen. Auch die enge Verzahnung mit den X-Men ist wirklich gut gelungen.

Wir warten gespannt auf die kommenden Abenteuer von Iron Man.

