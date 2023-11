Captain Marvel 9 – Angriff der Brood – Comic Review

Weiter geht es im Rahmen unserer Comic-Reviews mit Captain Marvel 9. Der Comic trägt den Untertitel „Angriff der Brood“.

Allgemeines:

„Neue Storyline! Um Binary vor den Brood-Aliens zu retten, reist Captain Marvel mit Spider-Woman und Hazmat ins All. Mit dabei sind auch die X-Men Gambit, Polaris, Psylocke und Wolverine. Plus: Der neue Gott der Eternals prüft Carol Danvers’ Wert.“

Inhaltsangabe zu Captain Marvel 9 (Panini)

Verlag Panini Format Softcover Marke Captain Marvel Storyline Captain Marvel (2020) Storys Captain Marvel 42-46 zentrale Charaktere Captain Marvel, Ms. Marvel, Spider-Woman Zeichner Andrea di Vito, Javier Pina, Sergio Davila Autor Kelly Thompson Seitenanzahl 116 Preis 14,00 € Veröffentlichung 18.07.2023

Die aktuelle Storyline von Captain Marvel (2020) erscheint bei Panini in Form von Sammelausgaben. Captain Marvel 9 umfasst insgesamt fünf Storys der Originalausgaben. Diese tragen folgende Titel:

Chewies Prüfung Die Rache der Brood – Teil 1 Die Rache der Brood – Teil 2 Die Rache der Brood – Teil 3 Die Rache der Brood – Teil 4

Eingeleitet werden die einzelnen Geschichten jeweils von den Covern der Originalausgabe.

Der Comic beginnt mit einer kurzen Einleitung, die zum einen ein paar Hintergründe zu Captain Marvel und der vorherigen Ausgabe enthält. Am Ende des Comics finden sich zudem noch einige Variant Cover sowie Concept Arts.

Zum Inhalt:

Spoiler-Alarm: Die nächsten Abschnitte können Hinweise auf die Handlung enthalten, auch wenn die Geschichte nur oberflächlich angerissen wird. Allerdings haben wir bewusst einige Details der Handlung ausgelassen. Daher wird die Beschreibung der jeweiligen Storys nach und nach kürzer.

Im letzten Band wurde Carol vor ein magisches Tribunal gestellt, da sie bei ihren letzten Taten mehrere Verbrechen gegen die Magie begangen haben soll, insbesondere, da sie Ove seiner Magie beraubte. Im Laufe des Prozesses musste sie in einer Simulation ihren Wert beweisen. Zwar hatte Enchantress versucht, ihr das Leben noch schwerer zu machen, doch Carol konnte schließlich bestehen. Möglicherweise haben wir auch den Anfang einer neuen Captain Marvel erlebt, denn die Erlebnisse im Rahmen des Tribunals haben Carol doch sehr beschäftigt.

Chewies Prüfung:

Auch Captain Marvel und Lauri-Ell sind nicht vor der Beurteilung durch den Progenitor sicher. Dabei erscheint er beiden in unterschiedlicher Gestalt, bei Lauri-Ell ist Mari-Ell und bei Captain Marvel ist es Mar-Vell. Da Chewie keine gewöhnliche Katze ist, ist auch er nicht vor der Beurteilung durch den Progenitor sicher, ihm erscheint er in der Gestalt von Captain Marvel…

Der heimliche Star dieser Story ist definitiv Chewie.

Die Rache der Brood – Teil 1:

Eigentlich wollen Carol und Rohdy eine Wanderung in die Berge machen, doch dann erhalten sie einen Notruf von Rogue. Natürlich machen sie sich direkt auf den Weg nach New York zum Baumhaus der X-Men, doch anscheinend wird Roque wirklich vermisst… Gemeinsam mit den X-Men bilden Carol und ihre Freunde ein Rettungsteam und folgen Rogues Weg ins All.

Wie auch schon in den letzten Bänden wird Rhody und Carol keine Auszeit gegönnt.

Die Rache der Brood – Teil 2:

Carol und ihre Begleiter müssen sich dem Brood stellen, der sich aus Rogue entwickelt hat. Dadurch, dass er auch die Kräfte von Rogue übernommen hat, stellt er sich als sehr schwerer Gegner heraus. Die Hoffnung, vielleicht doch noch Rogue zu retten, hemmt unsere Helden im Kampf zudem zunächst etwas.

Die Rache der Brood – Teil 3:

Die Brood halten Carol und ihre Begleiter in einer Art Simulation gefangen. Auch, wenn diese wie eine schöne Party erscheint, fällt es Gambit und Psylocke doch recht schnell auf, dass dort einige Dinge nicht stimmen. Doch was wollen die Brood damit bezwecken?

Eine Story reich an Action, bei der es manchmal schwerfällt den Überblick zu behalten.

Die Rache der Brood – Teil 4:

Nachdem sich Carol und ihre Begleiter aus der Simulation und der Zelle, in der sie gefangen waren, befreit und herausgekämpft haben, entdecken sie zwei Energiesignaturen. Eine davon muss Binary sein und die zweite könnte Rogue sein. Werden sie beide befreien können und könnte alles vielleicht auch eine Falle sein?

Die Brood präsentieren sich als mächtige Gegner, aber auch Carol und ihre Begleiter, zeigen, zu welch großen Taten sie fähig sind.

Charaktere und Erzähler:

Wer sollte in einem Captain Marvel Comic natürlich anderes im Mittelpunkt stehen als Captain Marvel. Wobei man zugeben muss, in der ersten Story ist eigentlich Chewie der zentrale Charakter. In den weiteren Storys sind aber auch Hazmat, Spider-Woman, Gambit, Wolverine, Polaris und Psylocke von zentraler Bedeutung. Gegenspiele sind hier die Massen der Brood und auch die Kaiserin bekommen wir zu sehen.

Eine Erzähler-Perspektive gibt es immer dort, wo Teile der Handlung durch die Gedanken von Captain Marvel erzählt werden. Neben der etwas eckigen Form erkennt man dies an der roten Markierung, charakteristisch für diese Comic-Serie.

Fazit:

Captain Marvel 9 gibt uns zunächst eine durchaus unterhaltsame Ergänzung zur A.X.E.-Storyline, die uns zuletzt durch eine Vielzahl von Comic-Serien begleitete. Der folgende Handlungsbogen rund um die Brood ist sehr actionreich und spannend, auch dieser wird sich sicherlich wieder auf viele andere Serien erstrecken.

Wir sind gespannt, wie sich die Geschichte um die vielleicht mächtigste aller Heldinnen weiterentwickeln wird.

